Ktoś włamał się przez okno do przychodni i ukradł szczepionki na COVID-19

Kradzież szczepionek na koronawirusa w przychodni miejscowości Iłowo-Osada (woj. warmińsko-mazurskie). Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca wszedł do środka przez wybite okno. Został już zatrzymany przez policję.

Podczas włamania do przychodni w gminie Iłowo-Osada koło Działdowa skradziono trzy fiolki szczepionki na koronawirusa oraz szczepionki przeciwko innym chorobom - poinformowała w środę warmińsko-mazurska policja. Na miejscu zabezpieczono ślady, m.in. odciski palców. Policjanci zatrzymali już mężczyznę podejrzanego o napad. Jak relacjonuje reporter Radia ZET Maciej Bąk, to 37-letni mieszkaniec gminy Iłowo-Osada.

Kradzież szczepionek na koronawirusa. Były przeznaczone dla seniorów

Część skradzionych preparatów udało się odzyskać. Mężczyzna miał powiedzieć policjantom, gdzie je ukrył. Jak przekazał reporter Radia ZET Maciej Bąk, ze wstępnych ustaleń wynikało, że sprawca wszedł do przychodni przez wybite okno. Zginęły trzy ampułki preparatu Pfizera, w których znajdowało się 18 dawek szczepionki, przeznaczonych w tym tygodniu dla seniorów.

Informację tę potwierdziła sierż. szt. Justyna Nowicka z działdowskiej policji, która poinformowała, że zawiadomienie o kradzieży z włamaniem do przychodni zdrowia w gminie Iłowo-Osada dotarło do policji przed godz. 8.00. Jak dodała, kradzież odkryli pracownicy przychodni, którzy rano stawili się do pracy.

- Złodzieje najprawdopodobniej dostali się do przychodni przez okno. Skradziono też inne lekarstwa. Na miejscu pracuje już grupa dochodzeniowo-śledcza, która sprawdza, czy zdarzenie nagrał monitoring - relacjonował wcześniej reporter Radia ZET. Przychodnia w Iłowie-Osadzie jest w środę zamknięta, na drzwiach wisi kartka "Ośrodek nieczynny z powodu zdarzenia".

RadioZET.pl/RadioZET/Maciej Bąk/PAP