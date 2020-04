Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Iwermektyna – znany lek, stosowany doustnie przeciw pasożytom, m.in. gliście ludzkiej, owsikom, wszom, włosogłówce oraz chorobom pasożytniczym – może hamować replikację koronawirusa. Te sensacyjne doniesienia pojawiły się na łamach "Anitivral Research". To najnowsze odkrycie naukowców z Melbourne w Australii. Badania przeprowadzili specjaliści z Uniwersytetu Monash i Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory.

Z kolei iwermektyna w postaci kremu stosowana jest zewnętrznie, w przypadku problemów z trądzikiem różowatym. Jak informuje NaTemat.pl, od 2015 r. jest na liście leków rekomendowanych przez WHO.

Iwermektyna na wszy niszczy koronawirusa w 48 godzin?

Naukowcy z Australii jako pierwsi przeprowadzili badania in vitro, a ich wyniki są zaskakujące. Okazało się, że iwermektyna może zniszczyć koronawirusa w zaledwie 2 dni!

Stwierdziliśmy, że nawet pojedyncza dawka może zasadniczo usunąć cały wirusowy RNA w ciągu 48 godzin, a już po upływie 24 godzin następuje naprawdę znaczna zmiana

- mówił w "Antiviral Research" dr Kylie Wagstaff, którego wypowiedź zacytował m.in. portal NaTemat. Ponadto brazylijskie media spekulują, że to właśnie ten lek obecnie testowany jest przez badaczy w Sao Paulo – jakiś czas temu, Brazylia ogłosiła, że posiada w 94 procentach skuteczny lek na koronawirusa i w tej chwili przechodzi on fazę testów. Władze kraju jednak nie chciały podawać do wiadomości publicznej jego nazwy, żeby nie doprowadzić do panicznego wykupywania leku z aptek.

Należy stanowczo zaznaczyć, że zanim sprawdzony i od dawna obecny na rynku lek zostanie oficjalnie uznany skutecznym w walce z koronawirusem, niezbędne są dalsze testy i eskperymentu naukowe. Dopiero wówczas można będzie zmienić jego pierwotne przeznaczenie.

RadioZET.pl/FoxNews/Antiviral Research/