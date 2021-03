Izrael. Wykryto nowy wariant koronawirusa. Rozprzestrzeniał się od lipca

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o wykryciu nowej mutacji izraelskiego koronawirusa. Naukowcy z Centralnego Laboratorium Wirusologicznego twierdzą, że szczep zaczął się rozprzestrzeniać w lipcu 2020 roku. Jak dotąd wiadomo, że nowym wariantem zaraziło się około 181 osób, ale przedstawiciele służby zdrowia uważają, że liczba osób zakażonych mutacją P681H może być znacznie większa.

Dominującym szczepem w Izraelu pozostaje wariant brytyjski, który stanowi co najmniej 90 procent wszystkich przypadków zakażeń - podaje Jerusalem Post. Naukowcy uspokajają, że nowy szczep koronawirusa nie był związany z wyższymi wskaźnikami infekcji i nie wpływa na cięższy przebieg choroby. Ponadto szczepionka przeciw Covid-19 firmy Pfizer/BioNTech zapewnia ochronę przed tym wariantem.

Koronawirus. W Izraelu nie ma śladu po pandemii

Otwarte bary, sklepy i restauracje - tak wygląda dzisiaj Izrael. Otwarcie gospodarki to wynik sukcesu programu szczepień. Do tej pory w kraju zaszczepiono przeciwko koronawirusowi 60 proc. populacji. Większość pandemicznych obostrzeń już nie obowiązuje, a do powrotu do normalności obywatelom wystarczy tzw. zielony paszport - relacjonuje reporterka Radia ZET Joanna Mąkosa.

Od wybuchu epidemii w Izraelu zdiagnozowano ponad 832 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. 6 188 osób zmarło w związku z Covid-19. We wtorek (30 marca) po raz pierwszy od rozpoczęcia programu Traffic Light (Ramzor), w Izraelu nie było tzw. czerwonych miast. Według ministerstwa wskaźnik R, określający, ile osób średnio zaraża dana osoba, wynosił we wtorek 0,53.

RadioZET.pl/Jerusalem Post