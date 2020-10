Jacek Sutryk ma koronawirusa. Prezydent Wrocławia w kwarantannie

Jacek Sutryk ma koronawirusa. Prezydent Wrocławia o zakażeniu poinformował we wpisie w mediach społecznościowych. Sutryk napisał, że wczoraj skontaktował się z nim sanepid. ''Pani poinformowała mnie, że miałem kontakt z osobą pozytywnie zdiagnozowaną na obecność wirusa SARS-CoV-2'' - czytamy. Prezydent Wrocławia w sobotę rano poddał się badaniu. Wynik testu okazał się pozytywny.

Jacek Sutryk zakażony koronawirusem. Prezydent Wrocławia ''czuje się dobrze''

Prezydent Wrocławia w dalszej części wpisu pisze, że ''czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów koronawirusa''. Jacek Sutryk najbliższe 10 dni spędzi na kwarantannie, z której będzie kontynuował pracę zdalną.

''Wokół nas jest zapewne wiele takich osób choć nie wszyscy oni o tym wiedzą z uwagi na brak objawów lub dostępności badań. Niestety nawet codzienne nasze funkcjonowanie czy też organizowanie różnych wydarzeń czy spotkań z zachowywaniem reżimu sanitarnego nie jest w stanie w 100 procentach uchronić nas od wirusa. A przecież funkcjonować, pracować, żyć musimy [...] Będę Was intensywnie informował o tym co dzieje się we Wrocławiu. Uważajcie na siebie i życzę Wam wszystkim zdrowia. I proszę pamiętajcie, że Was i Wroclaw kocham nad życie'' - dodał Jacek Sutryk.

Koronawirus w Polsce. Nowy rekord zakażeń z 3 października

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o potwierdzeniu 2367 nowych przypadków koronawirusa. To największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 34 osoby, 32 miało choroby współistniejące. Najmłodsza ofiara miała 36 lat.

Nowe przypadki zakażenia Covid-19 pochodzą z województw: małopolskiego (290), mazowieckiego (277), pomorskiego (244), wielkopolskiego (224), śląskiego (221), świętokrzyskiego (156), łódzkiego (152), podkarpackiego (141), podlaskiego (126), lubelskiego (116), kujawsko-pomorskiego (110), warmińsko-mazurskiego (76), dolnośląskiego (63), zachodniopomorskiego (62), lubuskiego (56), opolskiego (53).

