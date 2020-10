Decyzja o nowych obostrzeniach jeszcze w tym tygodniu. Jakie są możliwości?

Nowe obostrzenia obowiązują w żółtych i czerwonych strefach od 19 października. Wkrótce ograniczeń związanych z rozprzestrzeniającym się w niebezpiecznym tempie koronawirusem może być więcej, a konkretne decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu. Wszystko zależy od liczb w covidowych raportach resortu zdrowia, a te – jak wiemy – od kilku tygodni biją rekordy.

Na możliwość wprowadzenia kolejnych obostrzeń rządzący przygotowywali Polaków od kilku dni, nie przedstawiali jednak żadnych konkretów. Więcej zdradził we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Najpierw na antenie Polsat News zapowiadał, że faktycznie "mogą pojawić się dodatkowe obostrzenia". Zapewniał jednocześnie, że rząd robi wszystko, by nie dopuścić do konieczności wprowadzenia kolejnego lockdownu. Później, w Programie III Polskiego Radia, zapowiedział, że decyzje o potencjalnych obostrzeniach zapadną już w najbliższy czwartek.

Posłuchaj podcastu

Jakie nowe obostrzenia?

- W tej chwili analizujemy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych strefach. Decyzje będziemy uzależniać od rozwoju sytuacji, w szczególności jeśli chodzi o zajętą liczbę łózek i respiratorów - mówił. Jak dodał, można się spodziewać, że niektóre obostrzenia zostaną rozszerzone. O jakie ograniczenia chodzi?

Mowa m.in. o limitach w sklepach czy w innych miejscach, a także o „ograniczeniu funkcjonowania niektórych gałęzi gospodarki". Müller zastrzegł jednak, że "ten drugi wariant jest raczej odkładany na następne etapy, jeżeli będzie to konieczne".

Biorąc pod uwagę ostanie dzienne przyrosty w liczbie zakażeń, można spodziewać się, że faktycznie obowiązujące restrykcje zostaną wkrótce zaostrzone. Sam minister zdrowia Adam Niedzielski nie ukrywa, że sytuacja nie jest dobra. - Jeżeli w tym tempie będzie się zwiększała liczba zachorowań, to trzeba mieć świadomość, że w przyszły tydzień możemy wejść z liczbą 15-20 tysięcy zakażeń dziennie. Dlatego z tego miejsca apeluję do wszystkich państwa o bardzo poważne traktowanie wszystkich obostrzeń, które wprowadzamy systematycznie od dwóch tygodni – mówił szef resortu zdrowia podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Jak wynika z najnowszych danych ministerstwa (20 października), w ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 9291 nowych zakażeń, a 107 osób chorych na Covid-19 zmarło. Rekord w liczbie dziennych zachorowań padł kilka dni wcześniej, w sobotę, gdy poinformowano o 9622 nowych zakażeniach koronawirusem.

RadioZET.pl/Polskie Radio/Polsat News/Ministerstwo Zdrowia