Prezydent Zielonej Góry ma koronawirusa. Zasłynął słowami o "koronaściemie"

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest zakażony SARS-CoV-2. "Dziś... dziś dla mnie też nie jest to łatwy dzień, miałem zrobiony wymaz, mam wynik dodatni. Tak, mam koronawirusa, zaraziłem się. Wiem, że nie jestem pierwszy i nie jestem ostatni, który przejdzie przez koronawirusa" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych.

Włodarz Zielonej Góry wyjaśnił, że nie zmienił swojego podejścia do pandemii, na której temat wielu ludzi "będzie ściemniać". "Koronawirus jak grypa, jak inne wirusy, był, jest i będzie, nie zniknie z dnia na dzień. Musimy się nauczyć z nim żyć. On będzie z nami na lata. Nie da się przed nim uciec, schować, ale nie jest to też coś, co powoduje to, iż powinniśmy znowu pozamykać się w domach. Trzeba żyć, trzeba się potrafić cieszyć tym, co przynosi nam każdy dzień" – dodał Janusz Kubicki.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki ma koronawirusa. Zaraził się w DPS-ie?

W ostatnich dniach Janusz Kubicki odwiedził Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Lubuskiej, gdzie wykryto największe ognisko koronawirusa w województwie. W niedzielę rozpoczęła się tam ewakuacja pensjonariuszy. Być może to właśnie w DPS-ie Kubicki zaraził się SARS-CoV-2.

Prezydent Zielonej Góry opublikował na Facebooku obszerny wpis, w którym poinformował, że "nie zastanawiał się ani sekundy". "Poszedłem tam, choć wielu mówiło, po co tam idziesz, tam jest wirus, nie bądź głupkiem" - napisał.

Od kilku dni mamy problem w DPS. Związany jest z ogniskiem wirusa. Byłem tam, widziałem wszystko na własne oczy. Czemu to zrobiłem, czemu tam poszedłem? Bo ludzie, którzy tam mieszkają, żyją, potrzebowali pomocy. Trzeba było tam pójść i tak najzwyczajniej w świecie pracować, podawać im posiłki, karmić, sprzątać, roznosić jedzenie. Ktoś się zapyta, ale czemu, przecież jest obsługa, zatrudnieni ludzie. Niestety na miejscu okazało się, że ci którzy powinni to robić… po prostu tego nie robią, nie ma ich tam. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki

Janusz Kubicki zasłynął wpisami o "koronaściemie". Sugerował, że istnieje globalny spisek, który ma na celu "nas wszystkich ogłupić wirusem". Na świecie jest koronawirus czy jedna wielka koronościema? - pytał w sierpniu. "Wczoraj coś we mnie pękło, coś się złamało. Zobaczyłem fotografię byłego już ministra Szumowskiego na wakacjach. Ledwo przestał być ministrem i co? Spakował się i poleciał z rodziną na wakacje do Hiszpanii" - napisał Kubicki.

Prezydent Zielonej Góry odniósł się swoich słów na temat koronawirusa w mediach społecznościowych. "Część z was próbuje mi wmówić, że kwestionuje istnienie wirusa. Nie jest to prawdą, ja tego nigdy nie mówiłem, nigdy tego nie napisałem, kwestionuje natomiast to, jak z nim walczymy. Jak z nim się obchodzimy. Jak potrafimy okłamywać i straszyć ludzi" - podsumował.

RadioZET.pl/PAP/"Gazeta Wyborcza"