Zdejmowanie obostrzeń: Gowin podał kolejność. Odniósł się do podróży i hoteli

Jarosława Gowina pytano w środę w TVN24, jakie obostrzenia zostaną zdjęte w pierwszej kolejności. Chodzi o taką sytuację, jeśli po świętach Bożego Narodzenia średnia liczba zakażeń koronawirusem utrzymałaby się na obecnym poziomie lub nawet spadła. - Z całą pewnością w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić dzieci. Mówię celowo dzieci, bo mam na myśli klasy od pierwszej do trzeciej; potem reszta młodzieży - mówił wicepremier. Podkreślił, że jest to niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju osobowościowego, zwłaszcza młodszych dzieci. - Dopiero w następnej kolejności możemy myśleć o odmrażaniu tych gałęzi gospodarczych, które dotknięte są zamrożeniem gospodarczym - dodał.

Jarosław Gowin o zdejmowaniu obostrzeń. "Musimy uzbroić się w cierpliwość"

Dopytywany, czy rzeczywiście przy takiej liczbie zachorowań doczekamy się w styczniu powrotu dzieci do szkół, otwarcia restauracji czy placówek kulturalnych wicepremier zaznaczył, że "powrót dzieci do szkół to wielkie wyzwanie i rzecz bezsprzecznie w tej chwili pierwszorzędna". - Natomiast jeżeli chodzi o podróże, hotele, także o restauracje to niestety - mówię to jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, który na co dzień jest w kontakcie z przedstawicielami tych branż - tu się musimy uzbroić w cierpliwość - powiedział Gowin.

W Polsce 16 grudnia odnotowano 12454 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, na Covid-19 zmarło aż 605 osób. 450 z nich miało choroby współistniejące - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Według premiera Mateusza Morawieckiego sytuacja epidemiczna w Polsce jest w ostatnich tygodniach stosunkowo dobra, ale nie na tyle, by można było myśleć o luzowaniu restrykcji. - Nie ma co udawać, że można myśleć o zmianach w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w kierunku odmrażania – zaznaczył we wtorek, podkreślając, że wiele europejskich państw wprowadza obecnie ostrzejsze ograniczenia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, który w poniedziałek rekomendował przedłużenie obowiązujących już w Polsce obostrzeń, dodał: - Jeśli mówimy o obostrzeniach, trzeba mieć na uwadze, że okres sylwestra, okres ferii zimowych, to są kluczowe momenty, które będą skutkowały ewentualną trzecią falą pandemii – ostrzegał.

RadioZET.pl/PAP/TVN24