Jarosław Kaczyński zamierza zaszczepić się przeciw COVID-19. Informację ujawnił szef gabinetu politycznego wicepremiera Michał Moskal w opublikowanym we wtorek tweecie. Jak wskazał, "osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny".

Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa

"Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego" - podkreślił we wtorek Moskal. Wcześniej o zamiarze zaszczepienia się przeciw COVID-19 informowali politycy PiS, KO, PSL i Lewicy. Chęć zaszczepienia się zadeklarował m.in. wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczepieniu na koronawirusa nie podda się z kolei poseł Konfederacji Krzysztof Bosak czy wiceminister aktywów państwowych i polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski, który stwierdził, że to "kwestia wolności i decyzji każdego człowieka".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek Narodowy Program Szczepień. Powiedział, że mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na COVID-19 od 6 dostawców. Celem Programu jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób powyżej 60. roku życia.

W poniedziałek w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie ws. strategii szczepień przeciw Covid-19, w którym uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że luty i marzec są to miesiące, w których dochodzi do szczytu zachorowań na grypę. - Żeby uniknąć scenariusza, kiedy w lutym nie będziemy mieli jeszcze efektu populacyjnego zaszczepienia i żeby uniknąć tej trzeciej fali, rozmawialiśmy o tym, żeby obostrzenia i skala samoograniczenia pozostała co najmniej na tym samym poziomie na kolejne okresy - dodał. Jednocześnie zapowiedział, że będzie rekomendował przedłużenie dotychczasowych restrykcji do 17 stycznia.

RadioZET.pl/PAP