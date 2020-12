Kaczyński zaszczepi się przeciw COVID-19 przed kamerami? "Jest zdeterminowany"

Jarosław Kaczyński zaszczepi się przeciw COVID-19. Deklarację wicepremiera potwierdził wcześniej szef jego gabinetu politycznego. "Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego" - napisał 15 grudnia na Twitterze Michał Moskal.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu "Wprost" poinformował, że prezes PiS ma bardzo rygorystyczne podejście do szczepień. Zgodnie z informacjami tygodnika Kaczyński ma zamiar wyrzucić z rządu każdego, kto zadeklaruje, że nie przyjmie szczepionki na COVID-19. Dziennikarze powołali się na doniesienia przekazane przez anonimowe źródło z kręgów Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz pojawiły się nowe informacje ws. przyjęcia szczepionki na koronawirusa przez prezesa PiS. Jak przekazał w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk, wicepremier "planuje zaszczepić się przeciwko COVID-19 w terminie dla swojej grupie wiekowej". Zapowiedział, że w pierwszej kolejności będą szczepić się ci politycy, którzy są zarazem lekarzami.

Jarosław Kaczyński zaszczepi się na COVID-19 przed kamerami? "Na pewno tego faktu nikt nie będzie ukrywał"

- Według mojej wiedzy pan prezes (PiS- red.) planuje zaszczepić się, oczywiście w swojej grupie wiekowej. Trochę musimy zaczekać, bo teraz rozpoczynamy szczepienie grupy zero, czyli medyków i osób pracujących w podmiotach leczniczych oraz DPS-ach, MOPS-ach i GOPS-ach - zapowiedział Dworczyk w Radiu TOK FM. Dopytywany, czy Jarosław Kaczyński zaszczepi się przed kamerami, odpowiedział, że nie zna szczegółów, ale "pan premier Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby jak najszerzej promować szczepienie, w związku z tym na pewno tego faktu nikt nie będzie ukrywał".

Powtórzył, że zaszczepią się też wszyscy członkowie rządu. - Nie chcieliśmy z tego robić ewentu polityczno-medialnego i wydzielać rządu czy polityków jako oddzielnej grupy, która miałaby się szczepić np. w pierwszej kolejności, dlatego że w Polsce temperatura sporu politycznego jest duża i na pewno to wywołałby emocje - mówił szef KPRM. - Natomiast wiem, i takie plany mamy, że politycy, którzy są w grupie zerowej, czyli lekarze krótko mówiąc, będą publicznie się szczepić. Jak sądzę, od jutra będziemy mogli to widzieć, niezależnie od barw partyjnych - dodał Dworczyk.

W pierwszej kolejności, w grudniu, szczepione są osoby z tzw. grupy 0, czyli personel medyczny, pracownicy DPS i pracownicy MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Po nowym roku zaszczepieni zostaną natomiast pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych.

RadioZET.pl/PAP