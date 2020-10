Pinkas: jestem przekonany, że wyjdziemy z pandemii wzmocnieni

Epidemia ma to do siebie, że się wreszcie kończy. Jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tej pandemii niezwykle wzmocnieni – powiedział w poniedziałek podczas 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas.

Jarosław Pinkas mówił o tym podczas debaty 2. Kongresu "Zdrowie Polaków", poświęconego działaniom władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych na rzecz Zdrowia Polaków w czasie pandemii COVID-19.

Wyraził przekonanie, że epidemia musi się wreszcie skończyć. „Jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tej pandemii niezwykle wzmocnieni” – powiedział.

Pinkas: GIS jest na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem

Przyznał też, że na skutek drugiej fali rozwoju pandemii pojawiają się kłopoty z dostępnością do świadczeń. „Mam jednak nadzieję, że poradzimy sobie z tym” – zaznaczył. Zaznaczył, że bardzo przydatne okazało się wprowadzenie w odpowiednim momencie teleporady i telemedycyny.

„Teleporada i telemedycyna oszczędziły opiekę zdrowotną w czasie pandemii. Nie mielibyśmy pierwszej fali zachorowań, którą przeszliśmy suchą nogą, gdybyśmy nie ochraniali personelu medycznego w przychodniach i szpitalach. Trzeba jednak pamiętać, że telemedycyna ma też swoje ograniczenia, dla pacjentów ważny jest też blisko kontakt z lekarzem” – powiedział Główny Inspektor Sanitarny.

Przypomniał, że GIS jest na pierwszej linii frontu i zapewnił, że od wybuchu pandemii wiosną 2020 r. jest on reorganizowany i poprawia się jego funkcjonowanie. Dobre efekty przyniosło zinformatyzowanie systemu prowadzenia dowodzeń i podejmowania decyzji administracyjnych.

Pinkas: za kilka lat będziemy wiedzieć o tym wirusie bardzo dużo

„Główny Inspektorat Sanitarny był przez lata poddawany stałej dekompozycji i nikt nie zwracał na nas uwagi. Musieliśmy temu sprostać i jakoś się nam to udało” – podkreślił. Dodał, że reorganizację Inspektoratu przeprowadzono równolegle z działalnością operacyjną i hamowaniem rozszerzania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Prof. Pinkas przyznał, że czasami nie można się dodzwonić do GIS-u; trzeba jednak pamiętać – tłumaczył - że w sumie obsługiwano dotąd ponad 3 mln osób będących na kwarantannie. Niedawno uruchomiono nową infolinię.

„Ten wirus uczy nas jednego: nic nie jest wyryte w kamieniu, trzeba podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie i natężeniu. Czasami trzeba je błyskawicznie zmieniać. Ludzie to źle znoszą, bo uważają, że naukowcy wszystko powinni przewidzieć. Ale tu nie ma nikogo, kto by to przewidział, ponieważ jesteśmy permanentnie zaskakiwani” - wyjaśniał.

Tłumaczył, że rolą naukowca jest przede wszystkim szybkie reagowanie. Wyraził jednak przekonanie, że za kilka lat będziemy wiedzieć o tym wirusie bardzo dużo - i dobrze sobie z nim radzić. Jego zdaniem bardzo ważne jest, żeby wszystko, co już wiadomo - wyjaśniać, jednak zbyt mało specjalistów wypowiada się publiczne o pandemii. Brakuje stanowiska komitetów naukowych, ludzi z autorytetami.

GIS: koronasceptycy uwierzą w to, że pandemia COVID-19 jest groźna

„Mało profesorów wypowiada się na temat pandemii, gdyż boją się, że narażą się na +hejt+. Po każdej wypowiedzi jakieś zdanie wyciągnięte zostaje z kontekstu i narasta fala hejtu, bo ten ekspert myśli inaczej. To przerażające zjawisko, które w dużej mierze doprowadziło do wysokiej fali zachorowań” – powiedział prof. Pinkas.

Wyraził też zaniepokojenie narastaniem zjawiska koronasceptycyzmu. „Jest też zjawisko covido-celebrytów, którzy często są również covido-sceptykami i nie posługują się wiarygodną wiedzą. Szermują opiniami, które nie mają pokrycia w obecnym stanie wiedzy” - powiedział.

Główny Inspektor Sanitarny wyraził nadzieję, że nawet koronasceptycy uwierzą w to, że pandemia COVID-19 jest groźna i że warto słuchać tych, za którymi stoi wiedza, nauka oraz doświadczenie.

RadioZET.pl/ PAP