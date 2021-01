Szczepienia przeciw Covid-19 ruszyły w Polsce 9 dni temu. Ministerstwo Zdrowia dołącza w nowym roku do raportów o koronawirusie informację o łącznej liczbie zaszczepionych. Z informacji rządu wynika, że w Polsce pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło już ponad sto tysięcy osób.

Zdaniem opozycji, proces szczepień przebiega w ślamazarnym tempie, zważywszy na to, że w kraju od wielu dni "czekają" rezerwy szczepionek od firm Pfizer i BioNtech. We wspólnym wystąpieniu szef PO Borys Budka i marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelowali we wtorek o przyspieszenie szczepień. Ich zdaniem byłoby to możliwe po zdecentralizowaniu procesu.

KO apeluje o przyspieszenie szczepień. Grodzki: "Prawie milion w tydzień"

- Aby do wakacji osiągnąć odporność populacyjną, konieczne jest szczepienie miliona osób tygodniowo w skali całego kraju. To jest do zrobienia pod warunkiem, że będzie przyjęty kompleksowy kalendarz i plan szczepień ze szczególnym uwzględnieniem osób, które są najbardziej narażone na koronawirusa - powiedział Borys Budka, szef PO.

W jego ocenie jest to w zasięgu, jeśli rządzący zdecentralizują system szczepień. - Żeby przeprowadzić milion szczepień w tygodniu, należy maksymalnie zdecentralizować system szczepień. Należy to zrobić w oparciu o POZ-y, w oparciu o lekarzy rodzinnych, którzy najlepiej znają swoich pacjentów. Dzięki temu, że proces logistyki będzie prowadzony na dole, wśród przychodni, Polacy będą mieli dostęp do szybkich szczepionek - mówił Budka. Swój apel spuentował krótką myślą: „mniej polityki, więcej logistyki”.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) wyjaśniał, że proces szczepień nie przyspieszy, jeśli oprzemy go wyłącznie na szpitalach. - Tego nie może robić kilkadziesiąt szpitali, tylko kilka tysięcy punktów szczepień - powiedział Grodzki. Dodał też, że każdy z ponad 6 tysięcy punktów szczepień powinien dziennie dostawać 4 fiolki, z których szczepiłby 24 osoby. – To daje 144 tys. zaszczepionych w jednym dniu, w tygodniu to prawie milion – wyliczał. Zaznaczył, że szczepiąc w takim tempie, jak teraz, „nic z tego nie będzie”.

100 tys. zaszczepionych po 9 dniach szczepień. PiS: Dobrze na tle UE

Rząd podkreślał z kolei we wtorek fakt zaszczepienia ponad 100 tys. osób. Po informacjach z KPRM oraz resortu zdrowia do sprawy odniósł się szef sejmowej komisji zdrowia, poseł PiS Tomasz Latos. Na konferencji prasowej przyznał, że Polska dobrze wypada na tle całej UE pod względem liczby zaszczepionych osób. - Patrząc na pozostałe kraje europejskie, jesteśmy na trzecim miejscu jeśli chodzi o szczepienia. I wszystko wydaje się idzie w jak najlepszym kierunku - mówił Latos.

Optymizm udzielał się również wiceszefowej komisji zdrowia, Annie Kwiecień (PiS). Przekonywała, że Polska jest przygotowana do szczepienia „całej populacji”. - W tym roku jest ogromna szansa, że poradzimy sobie z pandemią - oceniła Kwiecień.

Michał Dworczyk z kancelarii premiera mówił we wtorek, że na przyszły tydzień jest zamówionych 250 tys. szczepionek przez tzw. szpitale węzłowe. - To oznacza, że do końca przyszłego tygodnia, wszystko wskazuje na to, będziemy mieli zaszczepionych blisko 450 tys. osób z grupy zero - powiedział dziś szef KPRM.

RadioZET.pl/PAP/Twitter