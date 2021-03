Nowe ognisko koronawirusa w domu opieki długoterminowej Cottonwoods Care Center w miejscowości Kelowna (Kolumbia Brytyjska) w Kanadzie. Dwóch pracowników i 10 mieszkańców placówki uzyskało pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 - informują kanadyjskie media.

COVID-19 wśród zaszczepionych pracowników i rezydentów domu opieki w Kanadzie

Szczepienia w Cottonwoods Care Center rozpoczęły się 15 lutego. Do tej pory szczepionkę przyjęło 82 procent mieszkańców i 56 procent personelu. Dr Sue Pollock, specjalistka ds. ochrony zdrowia, powiedziała, że placówka była jednym z pierwszych ośrodków opieki długoterminowej, któremu zaoferowano szczepionkę. Mimo to dwóch pracowników i 10 rezydentów uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Część z nich została zaszczepiona już dwoma dawkami preparatu przeciw COVID-19.

Naczelny lekarz Kolumbii Brytyjskiej dr Bonnie Henry, komentując sytuację w domu opieki, podkreśliła, że transmisja wirusa jest możliwa nawet wtedy, gdy ludzie są w pełni zaszczepieni. Choroba wydaje się wówczas łagodniejsza, mniej zaraźliwa, nie ma też prawdopodobieństwa jej gwałtownego przebiegu.

- Choć jesteśmy przekonani, że szczepionka jest bardzo skuteczna i zapobiega ciężkiemu przebiegowi choroby oraz śmierci, nie oznacza to, że wszystkie zakażenia koronawirusem zostaną zatrzymane - podsumowała lekarka. Według Henry ludzie muszą pamiętać, że w walce z COVID-19 wciąż trzeba zachowywać duże środki ostrożności.

Według danych resortu zdrowia dotychczas w Kanadzie wykryto 878 391 przypadków Covid-19, zmarło 22 151 osób. Obecnie jest 29 903 tzw. aktywnych przypadków. W piątek kanadyjski resort zdrowia dopuścił czwartą już, po szczepionkach firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca, szczepionkę przeciwko Covid-19. To preparat firmy Janssen Inc. należącej do Johnson & Johnson.

RadioZET.pl/globalnews.ca/kelownacapnews.com/theprogress.com/CBC Canada/PAP