Kiedy drugi etap znoszenia obostrzeń? Nowe informacje od rzecznika rządu

Joanna Komolka pytała rzecznika rządu o kolejne etapy znoszenia restrykcji i obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Piotr Müller poinformował, że obecnie spływają dane dotyczące efektów pierwszego etapu poluzowania obostrzeń.

Po weekendzie rządowy zespół zarządzania kryzysowego podejmie decyzję, co do terminu przejścia do drugiego etapu. Mam nadzieję, że to będzie wtorek, środa, kiedy te dane spłyną. Jeśli te dane będą stabilne, to będzie w pierwszej połowie maja, ale konkretnej daty nie podam