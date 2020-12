Powrót do szkoły po feriach zimowych? Rząd rozważa 5 wariantów

Powrót dzieci do szkół 18 stycznia wciąż nie jest jeszcze pewny. Być może część dzieci skończy z nauką zdalną tuż po feriach zimowych i 18 stycznia wróci do szkolnych ławek. W resorcie edukacji trwają rozmowy na ten temat, a jego przedstawiciele biorą pod uwagę pięć różnych wariantów powrotu do nauki stacjonarnej.

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Minister edukacji Przemysław Czarnek już w listopadzie zapowiadał, że ma nadzieję na powrót uczniów do szkół 18 stycznia, czyli po feriach zimowych. Teraz doprecyzował, że rząd zastanawia się nad pięcioma różnymi wariantami nauki. – W tym cztery, które dotyczą powrotu w jakimś stopniu uczniów do szkół – przekazał we wtorek na antenie Radia Wnet.

Jak dodał, rozmowy w resorcie na ten temat wciąż trwają. - Wszystko po to, by przygotować szkołę absolutnie precyzyjnie do powrotu – stwierdził Czarnek. - Rozmowy trwają także ze związkami zawodowymi, cieszę się na te rozmowy również w dniu jutrzejszym – dodał.

Powrót do szkół stopniowo?

O jakie warianty chodzi? Szef resortu edukacji szczegółów zdradzać nie chciał. Dodał tylko, że analizowane są różne możliwości, m.in. stopniowy powrót dzieci do szkół. W pierwszej kolejności do nauki stacjonarnej mieliby wrócić uczniowie z klas I-III. - Chcemy, żeby szybko wrócili także maturzyści, uczniowie klas ósmych i wszyscy po kolei. W jakim trybie, czy w pełnym stacjonarnym, czy hybrydowym, czy najpierw I-III, a później po kolei wszyscy inni, czy I-III i klasy ósme, czy maturalne – powiedział.

Jak podkreślił, wszystko zależy od dalszego rozwoju epidemii Covid-19. Konkretne decyzje dotyczące powrotu dzieci do szkół mają zostać przedstawione najpóźniej na początku stycznia.

