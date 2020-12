Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Wicepremier podaje wstępny termin

Do szkół uczniowie z najmłodszych klas mogą wrócić już w styczniu, chyba że sytuacja związana z rozprzestrzeniającym się wciąż koronawirusem znacznie się pogorszy - wynika z zapowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina. Wcześniej o tym, że dzieci prawdopodobnie wrócą do nauki stacjonarnej po feriach mówił wstępnie minister edukacji Przemysław Czarnek.

Powrót do szkół , o czym mówi od kilku tygodni minister edukacji Przemysław Czarnek , miałby nastąpić 18 stycznia. W poniedziałek do kwestii powrotu uczniów do szkół odniósł się też w TOK FM wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. - Jeżeli poziom zachorowań będzie się utrzymywał na obecnej skali, to sądzę, że w drugiej połowie stycznia dojdzie do pewnego rozluźnienia rygorów, czyli powrotu dzieci z klas 1-3 do szkół - zapowiedział Gowin.

Przypomnijmy, że już kilka dni wcześniej Czarnek zapowiadał, że jego resort pracuje nad pięcioma scenariuszami powrotu uczniów do szkół po feriach zimowych , z których jeden dotyczy właśnie stopniowego powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. W pierwszej kolejności dotyczyłoby to przede wszystkim klas 1-3, wkrótce potem do szkół wróciliby maturzyści i uczniowie klas ósmych.

Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej. Konkretne decyzje powinniśmy poznać na początku stycznia. Obecnie liczba nowych zakażeń nie przekracza dziennie 15 tys., a to zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski oznacza stabilizację i wypłaszczenie. W poniedziałek odnotowano nawet gwałtowny spadek liczby nowych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 896 nowych przypadkach i 96 ofiarach śmiertelnych.

