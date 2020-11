Koronawirus w Polsce niestety nie słabnie. W piątek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 27086 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 445 osób, co stanowi rekordowy dobowy przyrost ofiar śmiertelnych.

Nowe obostrzenia - od soboty 7 listopada

Rosnąca liczba zakażeń powoduje, że rząd ogłosił w tym tygodniu nowe obostrzenia. Mówili o tym podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Mówili m.in. o wprowadzeniu nauczania zdalnego dla uczniów klas 1-3 i przedłużeniu tej formy nauki dla starszych roczników, zamknięciu kin i teatrów, galerii, instytucji kultury, a także ograniczeń dla obiektów hotelarskie, które będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe.

W galeriach handlowych czynne będą tylko sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. W sklepach o powierzchni poniżej 100 m kw. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, w większych sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 m kw. Nowe restrykcje zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku i potrwają przynajmniej do 29 listopada. Rozporządzenie w tej sprawie zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Lockdown kraju - co oznacza?

Lockdown - to słowo pojawia się w doniesieniach medialnych od dłuższego czasu. Rosnąca dzienna liczba zachorowań powoduje, że zamknięcie kraju - podobne to tego, które miało miejsce w marcu i kwietniu - staje się coraz bardziej prawdopodobne. Przedstawiciele rządu nazywają to rozwiązanie narodową kwarantanną.

Narodowa kwarantanna: kiedy zostanie wprowadzona? Od ilu zakażeń obowiązuje? [ZASADY]

Co oznaczałaby narodowa kwarantanna, czyli ponowny lockdown kraju? Zapewne zamknięcie większej niż obecnie liczby branż (m.in. fryzjerskiej, kosmetycznej, budowlanej) oraz dalsze ograniczenia w poruszaniu się (poza przyczynami zawodowymi, rodzinnymi oraz zakupowymi) oraz w działalności punktów handlowo-usługowych.

Narodowa kwarantanna - kiedy? Rzecznik rządu podaje liczby

Rzecznik rządu Piotr Müller opublikował w piątek na Twitterze infografikę, która przedstawia różne stopnie obostrzeń uzależnione od progów bezpieczeństwa, czyli średniej dziennej liczby zakażeń na przestrzeni 7 dni. "Od nas wszystkich zależy, czy będzie potrzebna narodowa kwarantanna. Zmniejszenie liczby zachorowań pozwoli w perspektywie na przywracanie poprzednich zasad" - napisał Müller.

Najniższym progiem jest 760 zachorowań dziennie. Kraj zostaje wtedy podzielone na znane z poprzednich miesięcy strefy zielone, żółte i czerwone, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w różnych regionach kraju. Drugi próg wyznacza średnia 3 tys. 800 zachorowań dziennie. Po jego przekroczeniu cały kraj zostaje oznaczony jako strefa żółta, a wybrane powiaty jako strefy czerwone. Kolejny próg oznacza uznanie za strefę czerwoną całej Polski - wyznaczony on jest przez średnią 9 tys. 400 zachorowań dziennie.

Czwarty próg, wyznaczony przez średnią 19 tys. zachorowań dziennie, został określony jako "bezpiecznik" przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny, czyli lockdownu. Ten zostanie wprowadzony, jeżeli średnia liczba zachorowań będzie utrzymywać się na poziomie 27-29 tys. zakażeń dziennie.

Po okresie narodowej kwarantanny przewidziane jest przywracanie dotychczasowych zasad po osiągnięciu odwrotnych, malejących progów. Gdy średnia zachorowań spadnie poniżej 19 tys., cały kraj z powrotem zostanie uznany za czerwoną strefę, podobnie po spadku poniżej średniej 9 tys. 400 zachorowań dziennie Polska zostanie uznana za strefę żółtą, z wyjątkiem powiatów, które będą strefą czerwoną. Gdy średnia liczba zachorowań spadnie już poniżej 3 tys. 800 dziennie, tylko niektóre powiaty zostaną uznane za żółte bądź czerwone strefy.

RadioZET.pl/PAP/Twitter