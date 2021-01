Luzowanie obostrzeń, a w konsekwencji ich znoszenie, może mieć miejsce jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku - zapewnia Adam Niedzielski. - Jeżeli uda nam się skutecznie w pierwszym kwartale zaszczepić osoby najbardziej narażone na ryzyko najgorszych konsekwencji COVIDU-u, możemy wykonywać odważniejsze kroki. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te obostrzenia po pierwszym kwartale będziemy znosili - przekonywał szef resortu zdrowia w programie "Tłit" w WP.

Czy możliwe jest jeszcze cofnięcie decyzji o powrocie dzieci do szkół? W ocenie Niedzielskiego kluczowe będą teraz dwa parametry - liczba dziennych zachorowań i liczba zgonów. - Przekroczenie poziomu 15 tys. chorych dziennie i przekroczenie granicy 500 zgonów to będzie impuls do reakcji - poinformował. Pytany, jak będzie wyglądało luzowanie obostrzeń, podkreślił, że "w pierwszej kolejności do uwolnienia jest handel". - I ze względów ekonomicznych, i ze względów epidemicznych - podkreślił minister.

Luzowanie obostrzeń. Adam Niedzielski wskazuje możliwy termin

O północy z czwartku 14 stycznia na piątek 15 stycznia rozpoczęła się centralna rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 80. roku życia. Rejestrować można się poprzez infolinię, w punkcie szczepień i za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.

- Mamy za sobą bardzo intensywną noc. W nocy zadzwoniło na infolinię ponad 100 tys. osób. To dane z godz. 7 rano. Oprócz tego mamy kanał internetowy. Zgłoszeń zainteresowania szczepieniem mamy ponad 130 tys. Te liczby są naprawdę imponujące. Potwierdzonych mamy ponad 70 tys. zgłoszeń - mówił w programie "Tłit" Niedzielski.

Szczepienia przeciw COVID-19 trwają od 27 grudnia ub.r., szczepione były osoby z grupy zero, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od piątku 15 stycznia osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

