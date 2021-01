Kiedy luzowanie obostrzeń? Minister finansów podał dwa terminy

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej pytany w środę 13 stycznia w Money.pl, kiedy nastąpi luzowanie lub zniesienie obostrzeń w Polsce, odpowiedział, że już za 2-3 tygodnie obostrzenia będą trochę mniejsze. Jednak o pełnym powrocie do normalności możemy myśleć za około 2-3 miesiące.

- Mam nadzieję, że szczepionka zacznie działać. Niektóre obostrzenia zostaną dość długo, ale myślę, że 80 proc. obostrzeń na przełomie pierwszego i drugiego kwartału zacznie znikać - powiedział szef resortu finansów.

Z kolei we wtorek Adam Ringer, prezes Green Caffe Nero w rozmowie z serwisem Money.pl powiedział, że nie jest zaskoczony decyzją o przedłużeniu lockdownu do końca stycznia. - Byliśmy informowani na rozmowach z wiceminister Semeniuk, że raczej przed marcem, czy nawet przed końcem marca wielkiego odmrożenia nie będzie. To nie było nawet „raczej", tylko na zasadzie, że nie ma na co liczyć, że „raczej nie oczekujcie" - powiedział Adam Ringer

Rząd przedłużył obostrzenia do 31 stycznia

Rząd zdecydował w poniedziałek, że obecne obostrzenia wprowadzane w wyniku pandemii jako tzw. narodowa kwarantanna, będą przedłużone do 31 stycznia. Wśród obowiązujących do końca stycznia obostrzeń są te dotyczące zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowania dystansu 1,5 m oraz dystansu 100 m w przypadku zgromadzeń.

Ponadto wciąż - do końca stycznia - obowiązuje zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz. W sklepach i galeriach handlowych (w których otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw. Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków. Infrastruktura sportowa, w tym także siłownie, dostępne są tylko dla osób uprawiających zawodowo sport. Zamknięte pozostają także stoki narciarskie.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w akcji Góralskie Veto zapowiedzieli, że od 18 stycznia 2021 roku, mimo rządowych restrykcji, otwierają swoje biznesy i wracają do normalności. Do akcji przyłączają się również biznesmeni z Pomorza, którzy zamierzają ignorować obostrzenia.

RadioZET.pl/money.pl/PAP