Wyniki egzaminów i harmonogram rekrutacji do szkół. Szef MEN podał terminy

Matura 2020 bez egzaminu ustnego rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca - potwierdził na wtorkowej konferencji szef MEN. Dariusz Piontkowski przekazał również terminy opublikowania wyników matur i egzaminów oraz harmonogram rekrutacji do szkół.

Wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, a egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do 31 sierpnia - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Harmonogram rekturacji

Harmonogram rekrutacji do szkół dla młodzieży został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 czerwca. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie

go o świadectwo ukończenia szkoły.

– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

– o świadectwo ukończenia szkoły, do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji wkrótce.

