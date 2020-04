Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców upomniał się w sobotę o interes branży fitness. W piśmie do ministra zdrowia zaproponował, by rząd określił - na 4 maja 2020 r. - datę, kiedy branża ta będzie mogła powrócić do działalności ograniczonej ze względu na epidemię koronawirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili plan stopniowego łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. W I etapie, od 20 kwietnia na powrót otwarte mają zostać lasy i parki. Prawo do samodzielnego wyjścia z domu mają otrzymać dzieci do 13 roku życia. Od najbliższego poniedziałku obowiązywać będą też nowe regulacje dotyczące handlu i usług (w placówkach do 100 m kw. będą mogły przebywać 4 osoby na jedną kasę; w tych powyżej 100 m kw. - 1 osoba na 15 m kw.).

Siłownie i baseny ruszą 4 maja?

W ramach kolejnych etapów rząd przewiduje m.in. otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki oraz zamkniętych w weekendy sklepów budowlanych (II etap), stopniowe łagodzenie obostrzeń dotyczących gastronomii, otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych (III etap). W IV - ostatnim - etapie zaplanowano otwarcie teatrów i kin, salonów masażu i solariów oraz umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

W przypadku etapów II, III i IV nie określono terminów wprowadzanych zmian. Fakt ten niepokoi m.in. branżę fitness, której przedstawiciele już wielokrotnie apelowali m.in. do rządu i Rzecznika MŚP o choćby częściowe zdjęcie nałożonych ograniczeń. W piśmie z 12 kwietnia Polska Federacja Fitness zwróciła m.in. uwagę na trudną sytuację finansową tej branży i wyraziła gotowość do "wznowienia bezpiecznej działalności (...) zgodnie z odpowiednimi obostrzeniami sanitarnymi".

W sobotę natomiast o interes tej branży upomniał się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. W piśmie skierowanych do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego negatywnie zaopiniował projekt zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. W projekcie utrzymano m.in. do odwołania czasowe ograniczenie działalności usługowej "związanej z poprawą kondycji fizycznej" oraz "związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness".

Rzecznik zawnioskował o zmianę w projekcie, tak by określono w nim datę - na 4 maja 2020 r. - umożliwienia prowadzenia powyższej działalności oraz "precyzyjne dookreślenie możliwości prowadzenia działalności ukierunkowanej na sauny, baseny, siłownie czy kluby fitness".

W uzasadnieniu swego stanowiska Rzecznik MSP wskazał m.in., że brak określenia terminu zniesienia ograniczeń dla branży fitness powoduje, że działający w niej przedsiębiorcy nie mają możliwości funkcjonowania. Powołując się na raport Federacji Pracodawców Fitness pt.

Klub nieczynny do odwołania. Raport o stanie polskiej branży sportowo-rekreacyjnej w okresie epidemii COVID-19", Adam Abramowicz podkreślił, że w Polsce istnieje ok. 10 tysięcy różnego rodzaju obiektów sportowo-rekreacyjnych. "Członkostwa w klubach fitness w Polsce ma wykupione 3 mln osób, co generuje łącznie blisko 4,2 mld złotych przychodów rocznie. Natomiast koszty pieniężne nieaktywności fizycznej Polaków to ok. 7 mld złotych rocznie, w tym 6 mld zł z powodu absencji pracowniczej; 900 mln zł to koszty publicznego systemu ochrony zdrowia

- wskazał Rzecznik MŚP.

Zwrócił ponadto uwagę, że "w szeroko pojmowanej branży" fitness jest 80 tys. miejsc pracy, które "w czasie obecnej narodowej kwarantanny pozostają nieaktywne". Przypomniał też, że w datowanym na 12 kwietnia apelu Polskiej Federacji Fitness do rządu znalazło się zapewnienie, że branża ta "nie ma problemu z przestrzeganiem wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych".

Ponadto Abramowicz, powołując się na zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, wskazał, że "aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia".

RadioZET.pl/PAP