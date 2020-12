Adam Niedzielski w internetowej części programu ''Gość Radia ZET'' zapowiedział, że cały rok 2021 upłynie nam pod znakiem szczepień. – Jak uzyskamy na koniec roku odporność populacyjną, to też będzie można mówić o pewnej kategorii sukcesu – dodał szef resortu zdrowia.

Minister zdrowia zapytany przez Beatę Lubecką o ''powrót do normalności'' po epidemii koronawirusa wskazał, że populacyjna odporność to mniej więcej 50-60 procent zaszczepionych ludzi. – Jeżeli wyszczepilibyśmy 15 mln osób, to na pewno będziemy mogli zacząć funkcjonować w normalnych warunkach i potraktować koronawirusa jako grypę, która jest z nami co roku – powiedział Niedzielski.

Minister wylicza, że medycy, seniorzy, służby mundurowe to jest mniej więcej 11 mln ludzi najbardziej narażonych na kontakt z wirusem. – Zaszczepienie tej grupy to duży krok w kierunku odporności. Jeżeli udałoby się to zrobić, to jak dojedziemy w wakacje do szczepienia drugiej grupy, np. nauczycieli, to w optymistycznym scenariuszu od września moglibyśmy funkcjonować na normalnych zasadach – dodaje Gość Radia ZET.

Kiedy zaszczepić się będą mogli 20-30 latkowie? – Jeżeli są obciążeni jedną z chorób, które wskazaliśmy w strategii, to będą w drugiej turze, w okolicach wakacji. Jeżeli są to osoby zdrowe, cieszące się dobrą kondycją, to wpadną do 3 tury pod koniec 2021 roku – tłumaczy Adam Niedzielski.

Pytany przez słuchacza o to, czy ozdrowieńcy powinni się szczepić, minister zdrowia odpowiada, że dyskusja na ten temat toczy się w całej Europie. – Generalnie podejście jest takie, że na pewno szczepienie nie zaszkodzi ozdrowieńcom. Będziemy namawiali ozdrowieńców, żeby też się zaszczepili – mówi Niedzielski.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET/RadioZET.pl