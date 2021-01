Koniec nauki zdalnej i powrót uczniów pozostałych klas do szkół możliwy w lutym 2021 roku? Według wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego "jest taka szansa". Na razie analizujemy sytuację epidemiologiczną – powiedział na antenie Polskiego Radia Łódź.

Powrót do szkoły uczniów klas 4-8 możliwy w lutym 2021 toku? Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymowski podkreślił, że pierwsze oceny powrotu dzieci z klas 1-3 do szkół w ubiegłym tygodniu będą możliwe dopiero za kilka dni, kiedy ministerstwo edukacji będzie miało pierwsze dane epidemiczne. Wstępnie – zdaniem Rzymkowskiego – decyzja o powrocie do szkół była dobra.

"Trzeba poczekać na wyniki pandemiczne jeszcze dobę lub dwie" – zaznaczył. "Będziemy głęboko analizowali możliwość rozszerzenia otwarcia szkół o kolejne klasy" – mówił. "Może to nastąpić naprawdę bardzo szybko" – dodał.

Powrót do szkół uczniów klas 4-8. Wiceminister edukacji i nauki ujawnia możliwy termin

Rzymkowski ocenił, że bardzo realne są zapowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka o powrocie do szkół kolejnych grup uczniów w lutym. Wiceminister zastrzegł jednak, że stanie się to, jeśli do ministerstwa dotrą korzystne dane i prognozy epidemiczne.

"W najbliższych dniach proszę spodziewać się komunikatów z naszej strony o tym, jak to będzie wyglądało w pierwszych dniach lutego" – powiedział wiceminister Rzymkowski.

Tomasz Rzymkowski został sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pod koniec ubiegłego tygodnia. Nowy wiceminister będzie zajmował się m.in. nadzorem pedagogicznym i kształceniem ogólnym. Rzymkowski drugą kadencję jest posłem z okręgu sieradzkiego. W 2015 r. uzyskał mandat z ruchu Kukiz '15. W 2019 r. przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości.

RadioZET.pl/ PAP/ Polskie Radio Łódź