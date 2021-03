Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że do Świąt Wielkanocnych nie jest spodziewana zmiana rekomendacji ws. nauki w szkołach. - Eksperci mówią, że szczyt trzeciej fali zakażeń będzie na przełomie marca i kwietnia, więc jeszcze 2-3 tygodnie ciężkie przed nami - powiedział. Wypowiedział się także na temat szczepionek dla osób zajmujących wysokie urzędu w państwie.

Waldemar Kraska był w poniedziałek rano gościem w TVP1. Wiceminister zdrowia był pytany m.in. o ewentualne rekomendacje w sprawie powrotu uczniów do nauczania w szkołach, w związku z kończącymi się szczepieniami nauczycieli.

Myślę, że do świąt jeszcze nie, bo widzimy, że jest trzecia fala. Eksperci mówią, że szczyt będzie właśnie na przełomie marca i kwietnia, więc jeszcze te 2-3 tygodnie są ciężkie przed nami. Jaka będzie sytuacja po świętach, trudno mi w tej chwili powiedzieć Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Przypomnijmy, że z uwagi na epidemię koronawirusa, do 28 marca wydłużona została nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Młodsi uczniowie nadal uczą się w szkołach, z wyjątkiem uczniów z woj. lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy przechodzą na nauczanie hybrydowe.

Nauczanie hybrydowe - zgodnie z nowelą - ma polegać na tym, że nie więcej niż 50 proc. uczniów ma realizować zajęcia w szkole, a co najmniej 50 proc. uczniów ma realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły ma ustalić harmonogramu prowadzenia zajęć zdalnie i w budynku szkoły, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Kraska: biję się w piersi, trzecia fala pokrzyżowała nam plany

Kraskę pytano także, czy osoby zajmujące najważniejsze i strategiczne stanowiska w państwie, nie powinny być szczepione wcześniej. Przypomniano, że minionym miesiącu zakażenie koronawirusem przeszedł szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Z kolei w ostatnich dniach o zakażeniu poinformowali m.in. wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, a także prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

"Przyjęliśmy zasadę, że szczepimy się zgodnie z harmonogramem, czyli według grup zawodowych i wiekowo. To jest słuszna decyzja, ponieważ osoby, które zajmują ważne urzędy w państwie, nie są wyróżniane w jakiś sposób. Być może to rzeczywiście może komplikować działalność urzędów czy pewnych organów państwowych. Ale przyjęliśmy taką zasadę" - powiedział. Dodał, że on sam - jako lekarz - został już zaszczepiony w grupie "0".

Wiceminister pytany był także o święta wielkanocne - o to, jak jest szansa, byśmy spędzili je w sposób "normalny. - Jestem od początku pandemii w Ministerstwie Zdrowia i rok temu także mówiłem, że dajmy sobie, że następne święte na pewno już będę normalne. Teraz biję się w piersi, ta trzecia fala pokrzyżowała nam plany - przyznał. Zaznaczył jednak, że bardziej konkretne zalecenia i ew. obostrzenia pojawią się tuż przed świętami.

RadioZET.pl/PAP/TVP