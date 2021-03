Powrót uczniów do szkół dopiero w czerwcu? Mowa o kilkunastu dniach

Kiedy uczniowie starszych klas wrócą do szkół? Według rzecznika rządu Piotra Müllera, nie można wykluczyć, że nastąpi to dopiero w maju, a nawet w czerwcu, na kilkanaście dni. "Nic nie jest w stanie zastąpić kontaktu osobistego, nawet w kontekście wystawienia ocen" - przekonuje polityk.

Powrót do szkoły starszych uczniów nadal stoi pod wielkim znakiem zapytania. W ocenie rzecznika rządu Piotra Müllera, w tym momencie rząd nie może wskazać żadnego, konkretnego terminu. "Niestety w tej chwili takiego terminu zadeklarować nie możemy, ze względu na brak przewidywalności, jeżeli chodzi o epidemię" – mówił w programie "Tłit" w WP.

Od 1 marca obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych została przedłużona do 14 marca 2021 roku. Niemal w całej Polsce w szkołach uczą się już uczniowie klas I-III. Wyjątek stanowi woj. warmińsko-mazurskie, gdzie wszyscy uczniowie uczą się zdalnie w związku z wprowadzeniem w regionie małego lockdownu.

Kiedy uczniowie starszych klas wrócą do szkół? Niewykluczone, że w czerwcu na kilkanaście dni

Wszystko wskazuje na to, że po 14 marca 2021 uczniowie starszych klas nie wrócą do nauczania w szkołach. "Niestety jeszcze najbliższy czas to będą lekcje zdalne" - tłumaczy rzecznik rządu. Nie jest wykluczone, że w tym roku szkolnym 2020/21 uczniowie starszych klas w ogóle nie wrócą już do nauczania stacjonarnego, choć Piotr Müller zapewnia, że rząd nie chce do tego dopuścić. "Mam nadzieję, że nie będzie tak, że do końca roku szkolnego sytuacja będzie taka, że będzie musiała być nauka zdalna" - dodaje.

Zdaniem polityka, możliwy scenariusz to powrót uczniów do szkół nawet na kilkanaście dni w czerwcu. "Pamiętajmy o tym, że zeszły rok pokazał, że już maj, czerwiec był lepszy pod kątem zakażeń, też o wiele więcej jesteśmy nauczeni, jak się zachowywać, będzie wyszczepionych kilka milionów osób, w tym osoby z grup ryzyka. W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym duża część osób będzie mogła wrócić do nauki, ale czy to będzie maj, czy czerwiec – teraz zadeklarować tego nie można" - wskazuje rzecznik rządu.

Według Müllera powrót uczniów na kilkanaście dni do szkół w czerwcu nie jest pozbawiony sensu i zalet. "Nic nie jest w stanie zastąpić kontaktu osobistego, nawet w kontekście wystawienia ocen. Jeśli sytuacja epidemiczna na to powoli, to każdy tydzień jest cenny, aby to wykorzystać" - przekonuje.

RadioZET.pl/WP.pl