Nauka zdalna dla studentów może zakończyć się w najbliższym czasie? - To zależy nie tylko od sytuacji epidemicznej, ale od tego, czy zostaną zaszczepieni akademicy – mówił w Radiu ZET wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski. - Jeśli będzie to szeroka fala – być może za kilka tygodni studenci będą mogli wrócić na jakiś czas do nauki stacjonarnej – zapowiedział.

Pytany przez Beatę Lubecką o powrót starszych dzieci do szkół, wiceszef MEiN odpowiedział, że to będzie decyzja Ministerstwa Zdrowia i zaznaczył: - Ale nie wiemy, czy trzecia fala za chwilę nie dotrze do Polski. - Ta sytuacja nie jest do końca pewna. Liczba zakażeń u sąsiadów jest bardzo wysoka… - komentował Dariusz Piontkowski.

Jeśli dotrze trzecia fala koronawirusa, to dzieci z klas 1-3 wrócą do domów? - Szkoły nie są wyizolowaną częścią naszego życia społecznego. Jeżeli doszłaby trzecia fala i byłby gwałtowny wzrost zachorowań, potrzebne byłyby decyzje ograniczające kontakty i musiałoby się to odbić na szkołach – mówił Gość Radia ZET. Dodał, że gwałtowny wzrost zachorowań prawdopodobnie równa się z decyzjami cofającymi wszelkie poluzowania.

Maturzyści i ósmoklasiści wrócą do nauczania stacjonarnego? - Chcielibyśmy, żeby było to możliwe jak najwcześniej. Zdajemy sobie sprawię, że za 2 miesiące egzaminy, zdajemy sobie sprawę z ograniczeń nauczania na odległość. Chcielibyśmy, żeby było to jak najszybciej – podkreślił wiceminister edukacji. Dodał, że decyzje w tej sprawie zapadną najwcześniej 1 marca.

Beata Lubecka pytała swojego gościa również o jego wypowiedź dotyczącą tego, że nauczyciele na Podlasiu rzadziej chorują na koronawirusa dzięki niższej temperaturze w tym regionie. - Nie jestem epidemiologiem, mogę mieć jakieś przypuszczenia. Swego czasu część epidemiologów mówiła, że temperatura wysoka lub niska może wpływać na rozprzestrzenianie się wirusa – komentuje Piontkowski. - Wyraźnie powiedziałem „być może”. Nie stwierdziłem autorytatywnie – zaznaczył.

Zdaniem Gościa Radia ZET można dywagować nt. rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Może gęstość zaludnienia, być może temperatury, ale tego do końca nie wiemy – mówił Dariusz Piontkowski. Dodał, że naukowcy, także specjaliści od epidemiologii, sprzeczają się co do tego, dlaczego czasem ta choroba w jednych regionach ma silniejszy zasięg a w innych mniejszy”.

