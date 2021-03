Kiedy szczepienia dla wszystkich Polaków? Rzecznik rządu podał termin

Szczepienia przeciw Covid-19 dla szerokich grup chętnych będą możliwe w drugim kwartale tego roku? Popołudniowy Gość Radia ZET w rozmowie z Joanną Komolką stwierdził, że tempo akcji szczepień zależy od zainteresowania preparatem AstraZeneca wśród grup obecnie uprawnionych do przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.

- W tym tygodniu będziemy widzieć, jak wygląda kwestia chęci zaszczepienia się przez osoby powyżej 60. roku życia. Wtedy będziemy wiedzieć, jak wyglądają kwestie pozostałej liczby szczepionek. Jeśli będzie ich niewystarczająco dużo, będziemy siłą rzeczy czekać na to, aby zaszczepić tę grupę - powiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu stwierdził, że w maju i czerwcu grupa osób uprawnionych do zapisu na szczepienia przeciw koronawirusowi powinna być szersza. - Wszystko zależy od dostaw. Stąd ciągłe działania kilku rządów, w tym polskiego, żeby na producentach szczepionek wymuszać zakaz eksportu szczepionek z terenu UE - mówił.

- Tak czy inaczej zapisy będą. W pewnym momencie, a to może nastąpić w drugim kwartale, nastąpi otwarcie zapisów dla szerokich grup. Być może jeszcze nie dla wszystkich, bo będzie to ograniczone wiekowo, ale w szerszym zakresie - dodał Müller. Według obecnych założeń rządu wszyscy chętni do szczepień przyjmą szczepionkę przeciw Covid-19 do końca września.

Zapisy na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca

W poniedziałek (22 marca) rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat i jeszcze starszych, którzy dotąd tego nie zrobili. W harmonogramie szczepień wskazano, że chodzi o osoby urodzone w latach 1952-1956. Rejestracja trwa do 24 marca. We wtorek (23 marca) rozpoczynają się zapisy na szczepienia dla osób z roczników 1957-1961. Z kolei w czwartek (25 marca) rozpoczną się ponowne zapisy seniorów w wieku powyżej 70 lat. Grupa ta - zgodnie z wytycznymi Rady Medycznej przyjmuje wyłącznie preparaty oparte na mRNA.

Szczepionka AstraZeneca dopuszczona została na rynek unijny 29 stycznia. Jest preparatem wektorowym. Wykorzystuje adenowirusa z sekwencją kodującą białko S (ang. spike) wirusa SARS-CoV-2. Składa się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1), który niesie na swojej powierzchni jedno białko S, przeciw któremu wytwarzane są przeciwciała. To preparat dwudawkowy, podawany domięśniowo, złożony z dawek po 0,5 ml każda. Drugą dawkę szczepionki podaje się po 12 tygodniach od pierwszego zastrzyku.

W charakterystyce tego produktu wskazano, że ochrona pojawia się po około trzech tygodniach od pierwszego podania. Osoby zaszczepione AstrąZeneką mogą nie być w pełni chronione do 15 dni po podaniu drugiej dawki. Jest to preparat mniej wymagający, jeśli chodzi o przechowywanie, niż dostępne na rynku szczepionki wyprodukowane w technologii mRNA. Nieotwartą fiolkę można trzymać w lodówce (2-8 st. C) przez 6 miesięcy.

