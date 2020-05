Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Nowe informacje ws. terminu otwarcia szkół przekazał w poniedziałek minister Dariusz Piontkowski. Szef resortu edukacji ujawnił, że rozważana jest również organizacja zajęć opiekuńczych w szkołach.

Dariusz Piontkowski powiedział w radiowej Jedynce, że jeszcze nie podjęto decyzji w sprawie ewentualnego wznowienia zajęć lekcyjnych w szkołach. Przypomniał, że obecnie nauczanie odbywa się w formule kształcenia na odległość.

Dziś jeszcze nie wiem, czy uruchomimy szkoły w pełni. To będzie zależało głównie od opinii ministra zdrowia, a on tę opinię wyda na podstawie danych epidemicznych. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, to będziemy chcieli chociaż na kilka tygodni uruchomić szkoły w tej tradycyjnej formule

– powiedział minister Piontkowski.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Kilka wariantów

Minister edukacji przekazał, że resort rozważa kilka wariantów powrotu dzieci do szkół. – Patrzymy także na to, co się dzieje w innych krajach europejskich. Niektóre państwa zdecydowały się na przywrócenie nauki, inne nie. Będziemy podejmowali decyzje za 2-3 tygodnie – dodał.

Piontkowski był również pytany, czy rząd rozważa organizację zajęć opiekuńczych w szkołach.

Za kilka dni będziemy o tym mówili, chcemy poinformować o kolejnych etapach luzowania gospodarki, w tym także o decyzjach dotyczących szkół. Pan premier będzie o tym mówił. To jest także jeden z wariantów rozważanych

– powiedział szef MEN.

Szef MEN był również pytany, czy w wakacje będą mogły być organizowane obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. Poinformował, że w tej sprawie toczą się rozmowy z organizatorami takich form wypoczynku i organizacjami harcerskimi. Omawiane są m.in. normy bezpieczeństwa sanitarnego, jakie mogłyby obowiązywać na takich obozach.

Nauczanie zdalne i lekcje online w sieci

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania online. Przesunięte zostały terminy egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

