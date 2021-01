Kiedy dzieci wrócą do szkół? Jak przekazał szef MEiN Przemysław Czarnek, rząd i jego resort "przygotowuje się do tego, aby 18 stycznia najmłodsi z klas I-III wrócili do stacjonarnej nauki." Czy jednak jest to już pewne? Minister zwraca uwagę, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej.

Kiedy dzieci wrócą do szkół? To z pewnością jedno z najczęściej zadawanych pytań w ostatnich tygodniach. Szef MEiN Przemysław Czarnek niezmiennie mówi o dacie 18 stycznia 2021 roku. Podkreśla jednak, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. - Przygotowujemy się do tego, żeby 18 stycznia najmłodsi uczniowie z klas I-III wrócili do szkół – powiedział minister w rozmowie w TVP Lublin.

- Po to wielkie testowanie nauczycieli - 190 tys. osób, które zostanie poddane testom w przyszłym tygodniu - tych nauczycieli, którzy będą wracać (do szkół) ewentualnie wraz z klasami I-III - zapewnia Czarnek.

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Przemysław Czarnek mówi o uczniach klas I-III

Minister podkreślił, że powrót uczniów do szkół zależy od sytuacji epidemicznej i - zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – jest realne, jeśli liczba zachorowań utrzyma się na poziomie ok. 10 tys. dziennie.

- Myślę, że w piątek, na koniec tego tygodnia, będziemy informować o tym ostatecznie dyrektorów szkół. Mamy przygotowane wszystkie rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa – dodał Czarnek.

Szef MEiN wyraził nadzieję, że z biegiem czasu do szkół będą powracać kolejni uczniowie, a "w perspektywie tych parunastu tygodni będą to wszyscy". Powiedział, że jego życzeniem jako ministra edukacji i nauki jest, "aby jeszcze w tym semestrze powrócili uczniowie do szkół, a studenci na uniwersytety”.

- Nie ma wątpliwości, że to nauczanie zdalne, czy to na poziomie szkół podstawowych, średnich czy uniwersyteckich, nigdy nie będzie przynosiło takiego efektu jak nauczanie stacjonarne i nie zastąpi nam wspólnoty, wspólnego przebywania z nauczycielami a także wśród rówieśników – dodał.

