Radny PO miał zaszczepić się poza kolejnością. Grozi mu wykluczenie z partii

Według medialnych doniesień kielecki radny KO Karol Wilczyński zaszczepił się poza kolejnością przeciw Covid-19. On sam nie chciał potwierdzić tej informacji. Szef świętokrzyskich struktur PO powiedział, że jeśli to prawda, złoży wniosek o wykluczenie Wilczyńskiego ze struktur ugrupowania.

Lokalny portal wkielcach.info poinformował, że kielecki radny Karol Wilczyński, zasiadający w Radzie Społecznej Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sobieskiego w Kielcach, zaszczepił się poza kolejnością przeciw Covid-19.

Sam zainteresowany, który jest także sekretarzem świętokrzyskich struktur PO, w rozmowie z dziennikarzami nie chciał komentować tych informacji. Zarówno wobec wkielcach.info, jak i kieleckiej "Gazety Wyborczej" wystosował to samo oświadczenie:

[...] Informacje medyczne, w tym dotyczące zabiegów [...] należą do grupy danych wrażliwych i podlegają ochronie prawnej, nie wyrażam zgody na przetwarzanie takich danych dotyczących mojej osoby w jakikolwiek sposób, w tym posługiwania się nimi publicznie w odniesieniu do mojej osoby. Nie wypowiadam się również publicznie na temat mojego zdrowia i zabiegów medycznych, które mnie dotyczą Karol Wilczyński, radny PO

Artur Gierada, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim, powiedział w rozmowie Polską Agencją Prasową, że rozmawiał już w tej sprawie z radnym Wilczyńskim.

- Jeśli okaże się, że cała sytuacja miała miejsce, to chciałbym przeprosić wszystkich obywateli, że do czegoś takiego doszło. Platforma Obywatelska od zawsze stawiała najwyższe standardy przed swoimi członkami, jeśli chodzi o życie publiczne. Rozmawiałem już z radnym Wilczyńskim, poprosiłem go, aby ustosunkował się do całej sytuacji – podkreślił Gierada.

Jak dodał, jeśli cała informacja okaże się prawdziwa, to złoży w piątek do Zarządu Krajowego PO wniosek o wykluczenie Wilczyńskiego z ugrupowania. - Mimo mojej sympatii do Karola Wilczyńskiego, nie mam innego wyboru - stwierdził w rozmowie z "Wyborczą".

RadioZET.pl/PAP/kielce.wyborcza.pl/wkielcach.info