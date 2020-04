Zniknięcie północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una ze sfery publicznej w ostatnim czasie tłumaczone jest przebytą niedawno poważna operacją serca. Jak jednak spekuluję niektórzy, przywódca Korei Północnej może drżeć ze strachu przed koronawirusem - wiadomo, że cierpi an cukrzycę, znaczną otyłość a także z powodu problemów kardiologicznych.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un ma znajdować się "w poważnym stanie" po przebyciu operacji serca - poinformowała we wtorek sieć telewizyjna CNN, powołując się na anonimowego przedstawiciela rządu USA. Wiadomości tej nie potwierdziły jednak źródła w Seulu. Pisaliśmy o tym we wtorek rano.

Dyktator boi się koronawirusa?

Nie ulega wątpliwości jednak, że północnokoreański przywódca ostatnio zniknął z przestrzeni publicznej – nie pojawia się na wystąpieniach, unika zgromadzeń publicznych. Spekulacje co do stanu zdrowia Kima nasiliły się zwłaszcza wtedy, gdy nie pojawił się on 15 kwietnia na uroczystościach poświęconych jego przodkowi i założycielowi Korei Północnej Kim, Ir Senowi – na tzw. "Dniu Słońca".

Według dziennika "Daily NK", powołującego się na anonimowe źródła, Kim Dzong Un poddał się w Pjongjangu operacji serca i jego stan obecnie ulega poprawie. Jak z kolei wskazują jeszcze inne źródła, Kim Dzong Un miał znacznie podupaść na zdrowiu z powodu nadmiernego palenia papierosów, przepracowania i otyłości. Jak również podaje "Daily NK", dyktator obecnie przechodzi rekonwalescencję po operacji w wilii w powiecie Hyangsan. Z uwagi na to, że powoli wraca do sił, obecnie opiekę nad nim pełni tylko część skierowanego tam personelu medycznego. To dlatego miał opuszczać w ostatnim czasie wydarzenia państwowe.

Ale – jak wskazują specjaliści – tymczasowe wycofanie się Kima życia publicznego może oznaczać również coś jeszcze. Chodzi o strach przed pandemią koronawirusa. Zdaniem ekspertów, przywódca Korei Północnej może drżeć o swoje zdrowie ze względu na m.in. znaczną nadwagę oraz serię problemów kardiologicznych i cukrzycę. Może również walczyć z innymi schorzeniami.

Siostra Kim Dzong Una przejmuje wpływy?

Zdaniem cytowanego przez agencję AP eksperta Czeong Seong-Czanga, ewentualne problemy zdrowotne Kima nie wiązałyby się z poważnymi zawirowaniami w Pjongjangu, bo i tak w ostatnim czasie coraz większe wpływy przejmowała siostra dyktatora Kim Jo Dzong. Obecnie śmiało możną ją określić jako drugą po swoim bracie, najważniejszą osobą w państwe. Jak czytamy w zagranicznych źródłach, dyktator darzy szefową Departamentu Propagandy i Agitacji ogromnym zaufanie.

Publikacja oświadczeń politycznych w imieniu Kim Jo Dzong podkreśla jej centralną rolę w reżimie

- tak twierdzi – cytowany rpzez zagraniczne agencje -Youngshik Bong z Instytutu Studiów Północnokoreańskich Uniwersytetu Yonsei (Seul).

RadioZET.pl/PAP/Daily NK/AP/o2.pl