Kina i teatry otwarte od połowy lutego. Obowiązuje reżim sanitarny

Kina i teatry będą otwarte. Pozytywne wiadomości dla tej branży przekazano w trakcie piątkowej konferencji prasowej ws. zmiany obowiązujących obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że placówki te mogą wznowić działalność od 12 lutego 2021 r. Wciąż obowiązują jednak obostrzenia sanitarne. Kina i teatry będą mogły funkcjonować z obłożeniem do 50 procent miejsc. Warto podkreślić, że decyzja będzie obowiązywać na razie od 12 lutego przez następne dwa tygodnie.

W połowie lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 proc. łóżek oraz otwarcie kin i teatrów do 50 procent miejsc. Decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku Mateusz Morawiecki

Premier podkreślał, że COVID-19 jest nieprzewidywalny i musimy być gotowi zarówno na bardziej pesymistyczny jak i bardziej optymistyczny wariant przebiegu epidemii. - W połowie lutego otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne i tak nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych w wielkości do 50 procent obłożenia łóżek czy miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami - też otwarcie do 50 procent dostępnych miejsc - poinformował szef rządu. Przekazał też, że dopuszczona będzie też wszelka aktywność sportowa na terenach otwartych, natomiast siłownie, kluby fitness pozostają nadal zamknięte.

Chwilę później głos w trakcie konferencji zabrał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Podkreślił, że w placówkach kultury obowiązywać będzie dystans społeczny, "zakaz konsumpcji" i maseczki.

Jeżeli chodzi o kulturę, otwieramy od 12 lutego warunkowo na dwa tygodnie w reżimie sanitarnym kina, teatry, filharmonie, opery przy warunku podstawowym - wypełnienie do 50 procent widowni, maseczki, brak konsumpcji Piotr Gliński

Apelujemy o odpowiedzialność. O to, żeby ten reżim sanitarny był bezwzględnie przestrzegany. Zarówno limity, jak i maseczki, jak i dystans społeczny jak i mycie rąk - dodawał Gliński. Wyraził też zadowolenie z faktu, że otwarte 1 lutego pierwsze placówki kulturalne - muzea i galerie sztuki - funkcjonują odpowiednio pod kątem sanitarnym i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Mamy bardzo pozytywne reakcje, jeżeli chodzi o otwarcie pierwszych instytucji kultury. Galerie sztuki oraz muzea - tam ten reżim jest cały czas przestrzegany. Niestety, to powoduje także, że ustawiają się kolejki, ale i te kolejki są w reżimie sanitarnym […] kolejki są, dlatego że Polacy są spragnieni kultury […]. To bardzo dobrze, że w sposób odpowiedzialny, z dużym zaangażowaniem pracowników tych instytucji możemy je udostępniać publiczności Piotr Gliński

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu wyraził przekonanie, że "tak samo będzie jeżeli chodzi o kina, teatry, filharmonie, opery, baseny, stoki i sport na zewnątrz". - Życzymy państwu, żebyście mogli korzystać z tego, co możemy w sposób odpowiedzialny otwierać. Pan premier powiedział o wszystkich tych ograniczeniach, które nas wciąż dotyczą. Musimy być wszyscy solidarni wspólnotowo - podsumował.

Kina i teatry otwarte. Rząd ogłasza zmiany w obostrzeniach

Przypomnijmy, że – decyzją rządu – od 1 lutego 2021 r. swoją działalność mogły wznowić muzea i galerie sztuki przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Takie informacje wynikają też m.in. z rozporządzenia rządu, opublikowanego 29 stycznia w Dzienniku Ustaw. Placówki te mogą rozpocząć funkcjonowanie w ścisłym rygorze sanitarnym, uwzględniającym 1 osobę na 15 metrów kwadratowych. Przywrócono również funkcjonowanie galerii handlowych – także z obowiązkiem zachowywania ścisłych restrykcji sanitarnych.

W związku z tym do pracy wracają również centra nauki. Większość tego typu placówek ogłosiła, że odwiedzający muszą mieć zakryte nos i usta, zachować dystans społeczny, a przed wejściem w przestrzeń ekspozycyjną powinni zdezynfekować dłonie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/TVN24/PAP