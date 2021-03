23-latka w ciąży została przyjęta do szpitala Hillel Yaffe w Haderze nieopodal Tel Awiwu pod koniec zeszłego miesiąca. Na miejscu okazało się, że kobieta jest zakażona koronawirusem. Po wstępnych badaniach zadecydowano, że 23-latka wróci do domu i podda się izolacji. Jednak dzień później stan chorej pogorszył się. Shurouk Jourban została z powrotem przewieziona do szpitala i podłączona pod respirator.

Kobieta w ciąży zmarła po zarażeniu się koronawirusem. Dziecko przeżyło

Jak informuje ''The Jerusalem Post'', młoda kobieta nie cierpiała na żadne choroby współistniejące. 23-latka zmarła w poniedziałek wieczorem. Jej dziecko zostało uratowane przez cesarskie cięcie. Noworodek jest w dobrym stanie.

- To miał być jej pierwszy poród. Zakażenie koronawirusem było ciężkie, dlatego jej leczenie, choć nie miała żadnych chorób przewlekłych, było bardzo skomplikowane. Codziennie walczyliśmy o jej życie. Bardzo współczuję rodzinie - powiedział w rozmowie z izraelskimi mediami dr Boris Isakovich, dyrektor oddziału intensywnej terapii w Hillel Yaffe.

Portal ynetnews.com podaje, że siostra 23-letniej kobiety, która również zachorowała na Covid-19 w trakcie ciąży, zmarła dziesięć dni wcześniej. 31-latka trafiła do szpitala Meir w Kfar Saba na początku tego miesiąca. Jej syn pojawił się na świecie poprzez cesarskie cięcie. Kobieta została wypisana ze szpitala, ale jej stan nagle się pogorszył - dostała wysokiej gorączki i zmarła w domu. Szpital poinformował, że w momencie zwolnienia nie wykazywała żadnych objawów koronawirusa. Obie kobiety nie były szczepione przeciwko Covid-19.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/The Jerusalem Post