Liczba szkół i placówek oświatowych, które objęte są kształceniem zdalnym lub mieszanym odzwierciedla ogólną liczbę zakażonych w kraju, to znaczy wzrasta, kiedy wskaźnik zakażeń ogólnych w Polsce rośnie - tak sytuację epidemiczną w szkołach komentuje MEN.

Koronawirus każdego dnia wykrywany jest w kolejnych szkołach. W piątek w niestandardowym trybie działało najwięcej szkół od powrotu dzieci do placówek po wakacjach. Z danych przekazanych tuż przed weekendem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że przed weekendem w trybie mieszanym pracowało 321 placówek oświatowych, a w trybie zdalnym 106.

Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska, komentując sytuację epidemiczną w placówkach oświatowych, zaznaczyła, że "w szkołach i placówkach, które przeszły w tryb mieszany - ostatnio to kilkaset placówek na kilkadziesiąt tysięcy wszystkich znajdujących się w systemie - około 85 procent uczniów uczy się stacjonarnie, w szkole". Ostrowska podkreśliła, że najczęściej wyłączenie dotyczy poszczególnych klas, a nie całych szkół, a okres kwarantanny trwa średnio ok. 10 dni, po tym czasie szkoły wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Według rzeczniczki resortu pierwsze tygodnie września pokazały dobrą współpracę pomiędzy dyrektorami szkół, kuratorami oświaty, a lokalnym sanepidem. - Dzięki przygotowanym wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i GIS wytycznym, dyrektorzy mają narzędzia do tego, aby w sytuacji pojawienia się zakażenia koronawirusem, jak najszybciej, skutecznie zareagować - dodała.

Należy podkreślić, że liczba szkół i placówek oświatowych, które objęte są kształceniem zdalnym lub mieszanym odzwierciedla ogólną liczbę zakażonych w kraju, tzn. wzrasta w chwili, kiedy wskaźnik zakażeń ogólnych w Polsce rośnie Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska

Przypomnijmy, że w piątek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1587 osób. To absolutny rekord, jeśli chodzi o dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. W sobotę statystyki są podobne - to 1 584 nowe przypadki Covid-19.

