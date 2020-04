W Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zamknięto trzy oddziały: kardiologiczny, rehabilitacyjny i psychiatryczny. Łącznie na kwarantannie w całej placówce przebywa 61 osób - 48 pacjentów oraz 13 pracowników medycznych.

Jeśli chodzi o oddział psychiatryczny, to objęto go kwarantanną w zeszłą niedzielę. Część osób przetransportowano do Szczecina, obecnie w kołobrzeskim oddziale przebywa 11 zakażonych koronawirusem pacjentów, jeden lekarz, dwie pielęgniarki i pielęgniarz. Rzeczniczka prasowa szpitala Patrycja Głomska w rozmowie z WP poinformowała, że kwarantanna potrwa do 19 kwietnia. Do tego czasu te kilkanaście osób nie może opuścić budynku.

Koronawirus w szpitalu w Kołobrzegu

Wirtualna Polska skontaktowała się także z wspomnianym wyżej lekarzem. Psychiatra dr Michał Kijanka opowiedział, jak wygląda życie w szpitalu w trakcie kwarantanny, w sytuacji, gdy jest się jedynym lekarzem na oddziale.

- Mieszkam w gabinecie lekarskim, kąpiemy się w pokoju socjalnym. Mamy też mikrofalówkę, w której możemy podgrzewać jedzenie. Dla pielęgniarek i pielęgniarzy w szpitalu jest osobne pomieszczenie - relacjonował Kijanka.

Byliśmy przygotowani na to, że wirus się rozprzestrzeni i któregoś dnia ktoś z nas, kto będzie akurat na dyżurze będzie musiał zostać na nim dłużej. Na dyżur przyszedłem 4 kwietnia i to właśnie tego dnia mieliśmy pacjenta z objawami koronawirusa. W szpitalu jestem 11 dobę - opowiada psychiatra Michał Kijanka - Personel musiał zostać objęty kwarantanną. I zostać z pacjentami

- opowiadał medyk w rozmowie z dziennikarką WP, dodając: - Do szpitala dowożone jest jedzenie. Każda porcja dla pacjentów pakowana jest w hermetyczne pojemniki. Na oddziale pielęgniarki przekazują je pacjentom wraz z jednorazowymi sztućcami. Pacjenci są w dobrym stanie. I nawet te osoby, które cierpią na ciężkie choroby psychiczne rozumieją, że sytuacja jest wyjątkowa i dobrze sobie radzą.

Według relacji dr Kijanki, gdy tylko koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać, ze szpitala do domu wypisywano zdrowych pacjentów. Zaś tych, którzy byli najbardziej narażeni na zakażenie, czyli starszych z chorobami przewlekłymi, a wymagających również leczenia psychiatrycznego, skierowano do szpitala w Szczecinie. W tym tygodniu na oddziale ponownie przeprowadzone zostaną testy na koronawirusa.

W czwartek pobrane próbki do badań na obecność koronawirusa zostały pobrane od pięciu osób personelu i sześciu pacjentów oddziału kardiologicznego. Czekamy na wyniki. Potem przebadane zostanie 20 osób z oddziału rehabilitacyjnego

- mówiła z kolei, także w rozmowie z WP, rzeczniczka szpitala Patrycja Głomska. - Pacjenci mają zapewnione wyżywienie i środki do dezynfekcji. Staramy się na tyle na ile jest to możliwe, aby organizacja oddziału nie była zakłócona. Leczenie pacjentów nadal trwa - podkreśliła.

Kołobrzeg. Kwarantanna i pomoc dla medyków

Kwarantanna na pozostałych dwóch oddziałach potrwa do 21 kwietnia. W mediach społecznościowych powstają natomiast lokalne grupy wsparcia, które dostarczają medykom ubrania, żywność i środki higieniczne.

Przypomnijmy, że w Polsce, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, zanotowano dotychczas 7408 przypadków zakażenia koronawirusem. Resort potwierdził również, że do tej pory zmarło 268 osób.

