Konferencja prasowa Michała Dworczyka odbędzie się we wtorek 13 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Transmisja na żywo o godzinie 12:30 na radiozet.pl.

Konferencja prasowa Michała Dworczyka rozpocznie się o godzinie 12:30. Z dziennikarzami w Kancelarii Premiera spotkają się również sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda oraz p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Konferencja w KPRM będzie prawdopodobnie dotyczyć Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Konferencja 13 kwietnia na żywo. Co ogłosi Michał Dworczyk?

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku. Prowadzone są one na razie preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna. W środę planowana jest pierwsza dostawa do Polski jednodawkowej szczepionki Johnson & Johnson. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski zapowiedział w rozmowie, że w tym tygodniu do Polski trafi 88 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca, 870 tys. firmy Pfizer, 120 tys. firmy Johnson & Johnson i 204 tys. firmy Moderna, czyli w sumie blisko 1,3 mln dawek.

Zgodnie z harmonogramem szczepień od poniedziałku 12 kwietnia codziennie przez następne 12 dni uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od rocznika 1962. Taką zasadę przyjęto do 24 kwietnia, kiedy ruszą zapisy dla rocznika 1973. We wtorek 13 kwietnia na szczepienia mogą się zapisywać 58-latkowie, którzy wcześniej nie wypełnili zgłoszenia.

RadioZET.pl