Konferencja ministra zdrowia i szefa KPRM. Czekamy na nowe decyzje

Konferencję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa kancelarii premiera Morawieckiego Michała Dworczyka zapowiedziało w poniedziałek rano Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z zapowiedzią ministrowie spotkają się z dziennikarzami o godzinie 11:00. Gdy tylko konferencja się zacznie, będziemy ją transmitować.

Konferencja ministra zdrowia na żywo

Przypomnijmy, że do niedzieli 3 stycznia w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono 50 391 osób. Obecnie trwają szczepienia grupy "zero", do której należą m.in. medycy. Z początkiem stycznia na jaw wyszło jednak, że poza kolejnością szczepionkę przyjęło kilkanaście osób ze świata kultury oraz starostowie. Sprawa wywołała skrajne emocje. Wśród osób, które zaszczepiły się poza kolejką są m.in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski i Maria Seweryn.

- Jak słyszę tłumaczenia, zmianę wersji, dlaczego poszczególne osoby się szczepiły, to budzi to we mnie zażenowanie – mówił w poniedziałek gość Radia ZET Michał Dworczyk. - Wyniki kontroli NFZ powinny zostać upublicznione. Żałuję, że w ciągu ostatnich godzin wybuchło tyle emocji w tej sprawie – dodał. Jego zdaniem wygląda na to, że zostały złamane zasady i solidarność, którą powinniśmy wykazywać w walce z pandemią.

RadioZET.pl