Konferencja Andrzeja Dudy. Wzrost zakażeń w Polsce, ponad 9 tys. nowych infekcji

Konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy i minister Marleny Maląg rozpocznie się we wtorek o godzinie 11.30. W Polsce przez kilka ostatnich dni obserwowaliśmy spadek zakażeń koronawirusem, jednak zgodnie z wtorkowym danymi resortu zdrowia znowu nastąpił wzrost dobowej liczby infekcji - dziś odnotowano 9105 przypadków, zmarło 449 osób. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Koronawirus w Polsce wciąż się rozprzestrzenia, choć w dziennych raportach Ministerstwa Zdrowia notowaliśmy ostatnio gwałtowne spadki nowo wykrywanych przypadków. We wtorek jednak znów nastąpił wzrost. Poinformowano o 9105 nowych infekcjach, 449 osób zmarło

Szczepionka przeciwko Covid-19 może być dostępna w Polsce już w styczniu - taki scenariusz kreśli szef KPRM, Michał Dworczyk

Na godz. 11:30 została zapowiedziana k onferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy i minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg

W Polsce wciąż trwa gorąca dyskusja na temat sobotniego protestu w ramach Strajku Kobiet. Policja zajmuje się obecnie wyjaśnianiem kwestii użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej z KO

Koronawirusem w Polsce ostatniej doby zakaziło się 9105 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 449 chorych - to dane z wtorku. Oznacza to kolejny wzrost dobowej liczby zakażeń, we wcześniejszych dniach notowano spadki.

Jeżeli szczepionka na Covid-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień - ogłosił we wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk. Dodał, że szczegółowe informacje ogłosi w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. - To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone - dodał Dworczyk.

Koronawirus w Polsce 1.12.2020 r. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia, konferencja prasowa prezydenta Andrzej Dudy

Z kolei dziś o godzinie 11.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa Prezydenta Andrzeja Dudy oraz minister rodziny i polityki społecznej, Marleny Maląg.

Dziś zbierze się też rząd, który zajmie się m.in. specustawą funduszową, której działanie chce przedłużyć do końca grudnia 2023 r. Chodzi o projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem Covid-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. "W związku z przedłużaniem się stanu pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność przedłużenia szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

