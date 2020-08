MEN ogłosiło podstawowe wytyczne na rok szkolny, który rozpocznie się w dobie epidemii koronawirusa. Minister Dariusz Piontkowski wspominał dziś o izolacji uczniów, u których zostanie zdiagnozowany koronawirus, a jego otoczenie zostanie poddane kwarantannie. Dezynfekcję będą regularnie przechodziły autobusy szkolne.

W trakcie konferencji doszło do zdumiewającej wypowiedzi. Poproszona o komentarz wicedyrektor warszawskiej SP nr 380 przedstawiła swój pogląd na epidemię.

Jej słowa zaskoczyły nie tylko reporterów, ale i ministra edukacji.

Nie przywołujemy tego złego, co może się wydarzyć, a przeciwnie. Jeżeli będziemy emanować optymizmem i będziemy nastawieni na pozytywne rozwiązania, to one takie będą. Widzę, że niektórzy z państwa myślą negatywnie, myślą o tym co złego może się wydarzyć i to zło państwa spotyka. Człowiek dostaje to, czego pragnie, o czym ciągle myśli