Tarcza antykryzysowa działa. Jeszcze w tym tygodniu pojawią się do niej kolejne propozycje - zapowiedział we wtorek podczas konferencji prasowej rząd. - Chcemy, by przez te burzliwe czasy polscy pracownicy przeszli bezpiecznie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier, odpowiadając na pytania dziennikarzy, odniósł się też do kwestii kolejnych etapów odmrażania gospodarki.