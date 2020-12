Mateusz Morawiecki przekonywał dziś, że zagrożenie koronawirusem nie maleje, a remedium jest szczepionka na Covid-19, która właśnie do Polski dotarła. Jak dodał, w związku ze wzajemnymi odwiedzinami Polaków w święta "za dwa, trzy, cztery tygodnie" spodziewany jest wzrost liczby zakażeń.

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że Covid-19 działa z "opóźnionym zapłonem" i to, czego dziś doświadczamy - jeśli chodzi o statystyki zachorowań - jest efektem wcześniej nałożonych obostrzeń "z pewnym przesunięciem".

Podkreślił, że w czasie świąt Polacy spotykali się ze sobą, zapewne w większej liczbie i "większym zakresie" niż wcześniej. Dlatego - jak mówił Morawiecki - trzeba przewidywać, że za dwa, trzy, cztery tygodnie, może wzrosnąć liczba zakażeń.

Mateusz Morawiecki: Zagrożenie Covid-19 nie maleje. Wzrost zakażeń za 3-4 tygodnie

"Stąd też trzymamy miejsca w szpitalach, stąd też mamy nadmiar respiratorów, stąd też również nałożone obostrzenia, po to, by trzecia fala, o której mówią epidemiolodzy, że może przyjść w styczniu, lutym - by ona nie dokonała bardzo istotnych zahamowań w funkcjonowaniu służby zdrowia i w gospodarce" - dodał.

"Dziś możemy sobie jednak powiedzieć, że to zagrożenie nie maleje" - zaznaczył szef rządu; jak wskazywał, "jedynym remedium" jest szczepionka na Covid-19, która właśnie do Polski dotarła. Podkreślił, że walka z epidemią trwa nieprzerwanie - także w święta.

Szef rządu wyraził też wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i diagnostom, którzy pojechali na granicę brytyjsko-francuską, by pomóc rodakom i osobom innych narodowości w powrocie i przyśpieszyć proces ich testowania.

Premier dziękował też wszystkim medykom, którzy przez ostatnie 300 dni ratowali nasze życie i zdrowie.

RadioZET.pl/ PAP