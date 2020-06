Konferencja Mateusza Morawieckiego. Premier ogłosi otwarcie granic?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała informację, że we wtorek, 9 czerwca o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

W związku z epidemią koronawirusa 15 marca granice Polski zostały zamknięte. Początkowo obostrzenia nałożono na 10 dni. Następnie szef MSWiA wydłużył je do czasu świąt Wielkanocy, czyli 13 kwietnia. Zakaz trwa nadal. Jednak nie dotyczy on przepływu towarów.

W programie Gość Radia ZET, wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował, że w pierwszej kolejności Polska otworzy granice z Litwą, krajami bałtyckimi, Czechami, Słowacją i Węgrami.

"Litwa, kraje bałtyckie, sądzę, że też Czechy, Słowacja, Węgry – to będą pierwsze kierunki, w odniesieniu do których rozważamy luzowanie restrykcji" - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. "Bardzo byśmy chcieli i dążymy do tego, żeby było to przed wakacjami" – zapowiedział Szynkowski vel Sęk.

