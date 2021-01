Koronawirus w Polsce nie ustępuje, w całym kraju trwają szczepienia przeciw COVID-19. 22 stycznia o godzinie 6.00 ruszyły zapisy dla seniorów powyżej 70 lat. O godz. 10.30 zaplanowana jest w Kancelarii Premiera konferencja szefa KPRM Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Najważniejsze wydarzenia relacjonujemy na żywo na RadioZET.pl.

Koronawirusa w Polsce wykryto już u prawie 1,5 mln osób. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia mówi o 7152 zakażeniach oraz 419 ofiarach śmiertelnych

Szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów 70+ ruszyły 22 stycznia o godz. 6.00. Rejestracja jest możliwa przez Internetowe Konto Pacjenta, specjalną infolinię (989) lub bezpośrednio w punkcie szczepień

Konferencja szefa KPRM i pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień ma się odbyć w piątek o godzinie 10.30

Koronawirus w Polsce wciąż zbiera śmiertelne żniwo, a zakażenia liczy się w tysiącach. W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu poprzedniej doby potwierdzono 6640 przypadki SARS-CoV-2. Dla porównania - w środę informowano o 6919 nowych zakażeniach, we wtorek o 4835, a w poniedziałek o 3271. W niedzielę odnotowano 6055 przypadków koronawirusa, a dzień wcześniej 7412 zachorowań.

Konferencja Michała Dworczyka w Kancelarii Premiera. Koronawirus 22 stycznia na żywo

O 6.00 rano w piątek ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób od 70. roku życia. Michał Dworczyk powiedział w TVN24, że w ciągu 1,5 godziny od uruchomienia zapisów za pośrednictwem internetu i infolinii zarejestrowało się ponad 66 tysięcy osób. Szef KPRM podkreślał, że zainteresowanie jest bardzo duże. - Na minutę w szczycie było ponad 300 tys. połączeń telefonicznych, które rejestrowała infolinia - powiedział Dworczyk.

Na uwagę, że nie sposób się na tę infolinię dodzwonić, zaapelował o cierpliwość. - Ileś osób rzeczywiście nie może się dodzwonić, dlatego, że właśnie w tym "peaku" było na minutę 300 tysięcy dzwoniących i żaden system nie wytrzyma tego naporu. W związku z tym prosimy o odrobinę cierpliwości - mówił. Zwrócił się także do seniorów, by samodzielnie nie chodzili do POZ-ów w celu rejestracji na szczepienie ze względu na ryzyko zakażenia się w kolejce. Zaznaczył, że z punktu widzenia seniorów infolinia 989 jest prostym kanałem.

Nieco więcej informacji na temat szczepień i ich harmonogramu szef KPRM udzieli zapewne na konferencji prasowej, która ma się rozpocząć w piątek o godz. 10.30.

RadioZET.pl/PAP