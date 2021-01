Konferencja ministra edukacji. Jaki będzie powrót do szkół po feriach?

Powrót do szkół - tego ma dotyczyć konferencja ministra edukacji, którą zapowiedziano na 14 stycznia. Konferencja szefa MEiN Przemysława Czarnka ma się odbyć o godzinie 11:30. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przyzwyczaili się już jednak do znacznych opóźnień. Ostatnie konferencje ministra edukacji rozpoczynały się albo z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem, albo nawet kilka godzin później niż się ich spodziewano. W czwartkowej konferencji udział ma też wziąć Justyna Orłowska, pełnomocniczka premiera Mateusza Morawieckiego ds. GoVTech. Konferencję transmitujemy na żywo.

Konferencja ministra edukacji ws. powrotu do szkół na żywo

Powrót do szkół klas 1-3 po feriach już pewny

Ostateczną decyzję o powrocie dzieci z klas 1-3 do szkół zaraz po feriach zimowych, czyli 18 stycznia, minister edukacji wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim ogłosili podczas konferencji prasowej 11 stycznia. Kilka dni wcześniej dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z koronawirusem, oceniał w Radiu ZET, że sensownym rozwiązaniem jest albo poczekanie z powrotem do szkoły, aż nauczyciele zostaną zaszczepieni, albo po prostu zaszczepienie nauczycieli, którzy mają uczyć w klasach 1-3. O to apeluje też m.in. ZNP i Lewica. - Oczekujemy, że jeżeli ta decyzja (o powrocie do szkół – red.) zostanie utrzymana, to nauczycieli z klas 1-3 nie należy dzisiaj testować, ale należy ich szczepić, dlatego że to jest jedyna droga i jedyne rozwiązanie - wyszczepiony nauczyciel, który może zajmować się naszymi dziećmi, tak samo jak i pracownicy obsługi i administracji, którzy z tymi dzieciakami w szkołach podstawowych będą pracować - mówił we wtorek wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela.

Minister edukacji i prezydent na sesji Q&A

Na 15 stycznia na godzinę 13:00 została zapowiedziana sesja Q&A z udziałem ministra edukacji, a także prezydenta. Przemysław Czarnek i Andrzej Duda będą w piątek odpowiadać na pytania internautów. Tematem rozmowy również ma być powrót do szkół. Kancelaria prezydenta i resort edukacji zachęcają, by już teraz zadawać pytania w komentarzach.

RadioZET.pl