Konferencja ministra edukacji. Jaki ma być powrót do szkoły?

Powrót do szkół wciąż jest przekładany i na razie nie jest jasne, kiedy dzieci ze starszych klas wrócą do nauki stacjonarnej. Ministerstwo edukacji pracuje już jednak nad programem, który ma dotyczyć nauki w szkołach po epidemii. Konferencja prasowa ministra edukacji w tej sprawie jest zaplanowana na 5 marca na godzinę 11:00. Być może Przemysław Czarnek ujawni też nowe informacje dotyczące możliwej daty powrotu dzieci do szkół.