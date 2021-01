Szef MEiN Przemysław Czarnek zapowiedział, że resort przygotowuje wytyczne dla klas IV-VIII ws. powrotu do szkół, ale "wszystko zależy od dynamiki rozwoju pandemii". Pewnymi stałych zajęć, tzw. konsultacji z nauczycielami, są uczniowie klasy ósmej i maturzyści, przygotowujący się do egzaminów.

Powrót do szkoły starszych uczniów wciąż stoi pod spory znakiem zapytania. Szef MEiN nie ogłosił dziś, w jakiej formie dzieci z klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych będą kontynuowały naukę od 1 lutego.

"Przygotowujemy wytyczne dla klas IV-VIII, ale wszystko zależy od dynamiki rozwoju pandemii" - powiedział na konferencji Przemysław Czarnek. Szef MEiN odnosił się szerzej do kwestii nauki zdalnej, ale w drodze wyjątków.

Co dalej z nauką klas IV-VIII i starszych? Szef MEiN: "Przygotowujemy wytyczne"

"Od początku zostawiliśmy możliwość zachowania możliwość organizowania nauki stacjonarnej tym, którzy nie mogą uczyć się w trybie zdalnym. Z tej możliwości korzystało (w placówkach oświatowych, przyp.) 3 proc. uczniów w całej Polsce" - mówił szef MEiN. W przypadkach starszych klas ze wskazanej formy nauki korzystało do tej pory mniej niż 1 proc. uczniów.

Czarnek mówił też o młodszych klasach, które półtora tygodnia temu dopuszczono do nauki w formie stacjonarnej. "98,8 procent szkół prowadzi naukę w klasach 1-3 stacjonarnie. Jedynie w 21 nauka odbywa się w formie zdalnej, a w 148 w formie mieszanej" - mówił minister.

Minister zaznaczył, że ostateczna decyzja co do powrotu starszych uczniów do szkół zostanie ogłoszona przez premiera. Nie wskazał jednak, kiedy to może nastąpić. Czarnek wyjaśniał natomiast, że najstarsi uczniowie podstawówek i szkół ponadpodstawowych mogą przygotowywać się do egzaminów w ramach zajęć stacjonarnych. "Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje arkusze w marcu. W ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą przeprowadzać sprawdziany i egzaminy próbne zachowując zasady sanitarne" - mówił Czarnek.

