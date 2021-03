Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czarnek: po Wielkanocy będzie mogli o tym mówić

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Na to pytanie musiał odpowiedzieć podczas piątkowej konferencji Przemysław Czarnek. Zdaniem ministra edukacji i nauki, po świętach wielkanocnych będzie można o tym rozmawiać.

Przemysław Czarnek wystąpił w piątek na konferencji prasowej dotyczącej programu"Aktywny powrót do szkoły" - wspólnej inicjatywy MEiN oraz kilku polskich uczelni. Towarzyszył mu m.in. rektor warszawskiej AWF Bartosz Molik. Nie zabrakło jednak pytań dot. m.in. nauki stacjonarnej i tego kiedy dzieci i młodzież ponownie będą mogli uczyć się w trybie tradycyjnym.

Kiedy powrót do szkół? Czarnek: po Wielkanocy będziemy mogli o tym mówić

Powrót do szkół jest możliwy już po Wielkanocy? A jeśli nie wtedy, to kiedy? - Słyszeliśmy to już wielokrotnie, ale warto to powtarzać: to w dużej mierze zależy od wszystkich państwa, od tego, jaką odpowiedzialnością społeczną się wszyscy wykazujemy i czy stosujemy się do wprowadzanych przez rząd obostrzeń -odpowiedział minister.

Po to, żebyśmy mogli zwalczyć pandemię koronawirusa w trzeciej fali i po to, żebyśmy dali sobie szansę na szybką decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej wszystkich dzieci szkół dzieci podstawowych, ponadpodstawowych i młodzieży Przemysław Czarnek

Wspomniał też, że szczepienia nauczycieli i pedagogów idą szybkim tempem i że zostaną zakończone w ciągu kilku dni, "co pozwala nam na zwiększenie bezpieczeństwa środowiska nauczycielskiego i "pozwala również na podejmowanie decyzji o powrocie do systemu stacjonarnego wtedy, kiedy warunki pandemiczne na to pozwolą".

- Mam nadzieję i jesteśmy do tego przygotowani w każdym wariancie, że po świętach wielkanocnych będziemy mogli o tym mówić - zakonczył.

Koronawirus w Polsce. Nauka zdalna w klasach powyżej IV przedłużona. Do kiedy?

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy od 9 listopada uczyli się zdalnie, 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w regionie od poniedziałku w woj. warmińsko-mazurskim uczniowie z tych klas uczą się z powrotem zdalnie (mają naukę stacjonarną zawieszoną do 14 marca). W pozostałych 15 województwach najmłodsi uczniowie nadal uczą się w szkołach.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki do nauki stacjonarnej wróciły pod koniec maja ubiegłego roku.

RadioZET.pl/PAP/Facebook