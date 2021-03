Przyspieszamy rejestrację na szczepienia. W poniedziałek 22 marca zacznie się rejestracja dla roczników 1955 i 1956. We wtorek od 6.00 rano będą mogły się rejestrować osoby urodzone między 1957 a 1961 rokiem - poinformowali na konferencji szef KPRM Michał Dworczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od soboty 20 marca 2021 roku zamknięte będą w całym kraju m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria - wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek. Otwarte będą m.in. kościoły i biblioteki. Lockdown ma potrwać do 9 kwietnia.

Z rozporządzenia wynika, że w całej Polsce obowiązują takie same obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do tej pory ograniczone były do czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego. W całym kraju w klasach 1-3 wraca nauka zdalna.

W ograniczonym zakresie działają też tzw. galerie handlowe. Czynne będą w nich m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne, sprzedające usługi telekomunikacyjne i sklepy z artykułami budowlanymi. W ich murach nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, szewskie i pralnie. Punkty gastronomiczne będą mogły w tych obiektach działać, ale serwowane w nich posiłki mogą być wyłącznie na wynos.

Z rozporządzenia wynika, że zamknięte są też teatry, muzea, galerie sztuki. Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności nie jest możliwa. Możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online. Jednak udostępnianie zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu jest możliwe. Dopuszczono również zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury. Zamknięte są od soboty również kina. Zakazane są również projekcje w domach i ośrodkach kultury.

Od soboty nieczynne są również baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, stoki narciarskie, kluby fitness i siłownie. Nie mogą działać również wesołe miasteczka i parki rozrywki.

Koronawirus w Polsce 20 marca 2021 roku. Ponad 26 tys. nowych zakażeń

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 26 405 osób. Zmarło 349 osób – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. W Polsce od początku epidemii zdiagnozowano ponad 2 mln chorych na COVID-19.

W tym roku najwięcej nowych przypadków (27 278) zanotowano w środę 17 marca. To drugi wynik w historii epidemii w Polsce, jeśli chodzi o liczbę dziennych zakażeń. 7 listopada zdiagnozowano ich 27 875.

Najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu – 4166 i na Śląsku – 3600 zachorowań.

