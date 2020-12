Konferencja dotycząca szczepień. "Ogłosimy, jak będzie wyglądała procedura"

"Jutro (4 grudnia) o godz. 9.30 odbędzie się konferencja prasowa ministra - członka Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów do spraw Covid-19 prof. Andrzeja Horbana" - podało na Twitterze Centrum Informacyjne Rządu.

Na konferencji prasowej w piątek zostaną ogłoszone szczegóły dotyczące szczepień przeciw COVID-19. W środę Mateusz Morawiecki podał wstępną datę szczepienia Polaków przeciwko koronawirusowi. – Mamy złożone zamówienie na 45 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19 – oświadczył premier i dodał, że "są widoki", żeby szczepienia zaczęły się już w lutym. Wszystko zależy od Europejskiej Agencji ds. Leków i jej decyzji o dopuszczeniu szczepionki na rynku europejskim.

Konferencja prasowa dotycząca szczepień 4 grudnia. Szef KPRM: ogłosimy, jak będzie wyglądała procedura

Premier Mateusz Morawiecki mówił w środę, że celem rządu jest dostępność szczepionek w każdej gminie w Polsce i poinformował, że będą one darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Szef KPRM zapewnił w czwartek, że Polska będzie wśród pierwszych krajów, do których trafi szczepionka przeciw koronawirusowi. Termin będzie jednak uzależniony od producentów szczepionek. Polska ma uzyskać gotowość do przeprowadzenia szczepień 15 stycznia, gdy ruszy system centralnej rejestracji.

Dworczyk pytany, co odpowiedziałby lekarzom zakaźnikom, którzy mówią, że Polska infrastrukturalnie nie jest przygotowana, by podawać szczepionki, że "przepustowość" jednostek POZ jest fatalna i nie ma wytycznych dla lekarzy ani infrastruktury, która pozwoli na bezpieczne przechowanie szczepionek, przyznał, że to wielka operacja logistyczna.

To prawda, że jest to największa operacja logistyczna od kilkudziesięciu lat, z jaką musimy się zmierzyć w Polsce. To prawda, że nie ma infrastruktury, która jest do tego przygotowana tak, jak twierdzą lekarze i która by od lat czekała na taką sytuację. Dlatego w tej chwili wszystkie te przygotowania są czynione. szef KPRM Michał Dworczyk

Szef KPRM zapewnił, że cała akcja będzie przebiegać sprawnie i profesjonalnie. - Jutro przed południem odbędzie się konferencja, na której szczegółowo ogłosimy, jak będzie wyglądała sama procedura szczepienia i jutro również zostanie uruchomiony na stronie NFZ formularz zgłoszeniowy dla wszystkich podmiotów leczniczych, które chcą brać udział w szczepieniu. Chcemy, by w każdej gminie był co najmniej jeden punkt, w którym można się szczepić. Oczywiście, jeśli chodzi o większe gminy, nie mówiąc o miastach, czy aglomeracjach, tych punktów będzie wielokrotnie więcej - poinformował Dworczyk.

W czwartek resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 14 838 kolejnych osób, a zmarło 620 chorych. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 mln 28 tys. 610 przypadków COVID-19. Zmarło zaś 18 tys. 828 chorych.

RadioZET.pl/PAP