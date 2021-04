Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rozpocznie się po zakończeniu środowego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego start zaplanowano na godzinę 10. Szef resortu zdrowia przedstawi na nim obecną sytuację epidemiczną w kraju i wówczas zapadnie decyzja o obostrzeniach - zapowiedział w programie "Tłit" w Wp.pl Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia dodał, że największy wpływ na dalsze obostrzenia będzie miała sytuacja w szpitalach, która w wielu miejscach jest krytyczna. Konferencja Adama Niedzielskiego zaplanowana jest na godzinę 11. Transmisja na żywo na radiozet.pl.

Konferencja ministra zdrowia. Transmisja na żywo na radiozet.pl

– W tej chwili w polskich szpitalach przetacza się szczyt trzeciej fali epidemii i to jest dla nas dziś największe zagrożenie i to budzi nasz największy niepokój – powiedział w środę rzecznik resortu zdrowia. Dodał, że w niektórych województwach, system ochrony zdrowia jest "niedaleko granicy wydolności". Pytany o to, czy resort ma informacje o wpływie Wielkanocy na sytuację epidemiczną, odpowiedział, że będzie to wiadome dopiero po około 2 tygodniach od zakończenia świąt.

Przedłużenie obostrzeń w obecnej formie po wtorkowym spotkaniu z premierem i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim zarekomendowała Rada Medyczna. – W ostatnich dniach wygląda na to, że zakażeń jest mniej. Przez szpitale jednak przetacza się obecnie fala hospitalizacji. Jest ona związana z ogromnymi liczbami zakażeń w poprzednich tygodniach. Widzimy też rosnącą falę zgonów. To wszystko powoduje, że zgodnie rekomendujemy rządowi przedłużenie obostrzeń w obecnej formie na kolejne tygodnie – powiedziała prof. Magdalena Marczyńska.

Obostrzenia do 9 kwietnia

Obecnie do 9 kwietnia obowiązują zaostrzone zasady, zgodnie z którymi m.in. zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 m kw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Zamknięte pozostają centra i galerie handlowe oraz obiekty hotelowe (z wyjątkiem hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

RadioZET.pl/PAP