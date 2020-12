Konferencja ministra zdrowia. Co dziś ogłosi Adam Niedzielski?

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ma się odbyć we wtorek o godzinie 9:50 w kancelarii premiera. W spotkaniu z mediami weźmie też udział doradca Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban i szef KPRM Michał Dworczyk. Transmisja na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja ministra zdrowia 8.12 na żywo

Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, doradcy premiera ds. walki z COVID-19 prof. Andrzeja Horbana i szefa KPRM Michała Dworczyka ma dotyczyć projektu narodowej strategii szczepień. O konferencji prasowej Dworczyk poinformował już w poniedziałek. Jak mówił, rząd przez najbliższe dni chce dyskutować z bardzo szerokimi środowiskami na temat strategii szczepień. Zaznaczył, że znalazły się w niej "pewne propozycje" dotyczące benefitów dla osób, które zaszczepią się na koronawirusa.

Rzeczniczka NFZ Sylwia Wądrzyk przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że podczas tzw. otwartych dni - w najbliższy wtorek i środę, od godz. 8.00 do 16.00 - koordynatorzy ds. szczepień będą udzielać wszelkich informacji na temat zasad kwalifikacji do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi. Na przedstawicieli placówek medycznych, również tych, którzy nie mają umowy z NFZ, będą czekać koordynatorzy ds. szczepień, którzy przybliżą zasady przystąpienia do programu, wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, aby realizować szczepienia oraz przedstawią zasady finansowania programu.

NFZ wskazuje, że przedstawiciele placówek medycznych mogą uzyskać szczegółowe informacje o programie dzwoniąc pod specjalnie uruchomione numery telefonów w każdym z szesnastu Oddziałów Wojewódzkich Funduszu. Linie telefoniczne czynne są codziennie od 8.00 do 18.00. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zostały opublikowane na stronie internetowej NFZ.

Od piątku podmioty lecznice mogą się zgłaszać do udziału w narodowym programie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Zgłoszenia można składać do 11 grudnia za pośrednictwem strony internetowej: formularze.ezdrowie.gov.pl, którą prowadzi NFZ. Rząd szacuje, że w całym kraju powstanie 8 tys. punktów szczepień.

RadioZET.pl/PAP